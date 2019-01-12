"Я жестче": Трамп эмоционально высказался о России в своем Twitter

Президент США Дональд Трамп заявил, что занимает достаточно жесткую позицию по отношению к России. Однако в то же время американский лидер выразил надежду на улучшение отношений между Москвой и Вашингтоном.

Об этом он написал в своем Twitter.

Читайте также: Трамп внезапно отменил свой визит на экономический форум в Давосе: известна причина

Я гораздо жестче отношусь к России, чем Обама, Буш или Клинтон. Возможно, даже жестче, чем любой другой президент,

– написал он.

Несмотря на это, Трамп выразил свои надежды на то, что отношения между США и Россией вскоре улучшатся.

"В то же самое время, как я часто говорил, найти общий язык с Россией – это хорошо. Я полностью надеюсь на то, что однажды у нас снова будут хорошие отношения с Россией", – добавил глава Белого дома.

I have been FAR tougher on Russia than Obama, Bush or Clinton. Maybe tougher than any other President. At the same time, & as I have often said, getting along with Russia is a good thing, not a bad thing. I fully expect that someday we will have good relations with Russia again! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 января 2019 г.

Напомним, непростые отношения США и России в 2018 году ухудшились, в частности, из-за несоблюдения последней ракетного договора, который заключили еще в 1987 году. Так, 4 декабря госсекретарь США Майк Помпео заявил, что его страна выйдет из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности, если Россия в течение 60 дней не вернется к его выполнению.

Еще раньше, в октябре, президент США Дональд Трамп объявил о выходе его государства из Договора о ликвидации РСМД из-за нарушения Россией условий договора.

В России на возможное расторжение договора реагируют обвинениями и все новыми и новыми упреками в сторону США. В частности, недавно Владимир Путин подчеркнул, что в случае отмены договоренностей России удастся "гарантировать себе безопасность", а "человечеству должно хватить здравого смысла", чтобы не развивать конфликт.

Кроме этого, Трамп отказался проводить встречу с Путиным во время саміте G20 из-за действий России против Украины вблизи Керченского пролива.