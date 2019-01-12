18:05
12 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ТОМОС ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 КОРЬ ДЖЕФФ БЕЗОС
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Космические "победы" России. Деликатесы для Путина
      Вєсті Кремля
      22:01, 11 января
      Вести. UA: Магические артефакты Лавры. Новая политсила от Супрун
      Вєсті.UA
      20:15, 11 января
      На какие глупости "Укрзализныця" спускает миллионы: расследование
      ЦРУ
      09:00, 11 января
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Украинские музыкальные клипы. Часть 1
      Згадати все
      12:22, сегодня
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      ТОМОС ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 КОРЬ ДЖЕФФ БЕЗОС

      "Я жестче": Трамп эмоционально высказался о России в своем Twitter

      183 Читати новину українською
      Дональд Трамп
      Дональд Трамп / Getty images

      Президент США Дональд Трамп заявил, что занимает достаточно жесткую позицию по отношению к России. Однако в то же время американский лидер выразил надежду на улучшение отношений между Москвой и Вашингтоном.

      Об этом он написал в своем Twitter.

      Читайте также: Трамп внезапно отменил свой визит на экономический форум в Давосе: известна причина

      Я гораздо жестче отношусь к России, чем Обама, Буш или Клинтон. Возможно, даже жестче, чем любой другой президент,
      – написал он.

      Несмотря на это, Трамп выразил свои надежды на то, что отношения между США и Россией вскоре улучшатся.

      "В то же самое время, как я часто говорил, найти общий язык с Россией – это хорошо. Я полностью надеюсь на то, что однажды у нас снова будут хорошие отношения с Россией", – добавил глава Белого дома.

      Напомним, непростые отношения США и России в 2018 году ухудшились, в частности, из-за несоблюдения последней ракетного договора, который заключили еще в 1987 году. Так, 4 декабря госсекретарь США Майк Помпео заявил, что его страна выйдет из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности, если Россия в течение 60 дней не вернется к его выполнению.

      Еще раньше, в октябре, президент США Дональд Трамп объявил о выходе его государства из Договора о ликвидации РСМД из-за нарушения Россией условий договора.

      В России на возможное расторжение договора реагируют обвинениями и все новыми и новыми упреками в сторону США. В частности, недавно Владимир Путин подчеркнул, что в случае отмены договоренностей России удастся "гарантировать себе безопасность", а "человечеству должно хватить здравого смысла", чтобы не развивать конфликт.

      Кроме этого, Трамп отказался проводить встречу с Путиным во время саміте G20 из-за действий России против Украины вблизи Керченского пролива.

      Теги: Новости США Новости России Дональд Трамп
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Российские заводы выживают или доживают без украинских двигателей
      сегодня , 17:02 Российские заводы выживают или доживают без украинских двигателей
      Злой Одессит 892
      За що насправді сплачують податки заробітчани, студенти та пенсіонери
      сегодня , 17:00 За що насправді сплачують податки заробітчани, студенти та пенсіонери
      Віталій Шабунін 102
      6 текстов щедривок для детей на украинском языке
      сегодня , 16:07 6 текстов щедривок для детей на украинском языке
      49296
      Сею-сею, посеваю: поздравления на Старый Новый год на украинском языке
      сегодня , 15:45 Сею-сею, посеваю: поздравления на Старый Новый год на украинском языке
      32219
      Список кандидатов в Президенты Украины: кто подал документы в ЦИК
      сегодня , 13:14 Список кандидатов в Президенты Украины: кто подал документы в ЦИК
      24114
      Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
       21 сентября 2016 , 04:19 13
      "Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
       21 августа 2017 , 11:52
      Голос Лаврова станцевала "Калинку" на международном саммите
       19 мая 2016 , 21:45
      Вблизи реки Меконг найдены 200 новых видов животных и растений
       12 декабря 2011 , 12:04 0
      Открывай легендарные места: Сопот
       9 апреля 2018 , 12:00
      Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
       16 апреля 2018 , 15:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук