Я окончательно повзрослел, – Евгений Нищук потерял мать

11 июля в министра культуры Украины Евгения Нищука умерла мать – Анна Алексеевна Нищук.

Об этом сам министр написал в своем Facebook.

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Говорят, каждый из нас является ребенком, пока живы наши родители. Сегодня ночью я окончательно повзрослел. К Ангелам ушла моя мама Анна Алексеевна. Всегда буду помнить Ваш Свет, Ваши теплые руки, нежное слово и поддержку. Я чувствовал ее всегда.. ежедневно.. ежеминутно.. и не представляю, как теперь без этого.. Буду благодарен за молитву... Царство Небесное Вам, МАМА, и светлая память

– написал Нищук, опубликовав несколько совместных фото.

7 октября 2016 года после продолжительной болезни скончалась 43-летняя жена Евгения Нищука – актриса театра имени Франко Оксана Батько-Нищук.