Я остаточно подорослішав, – Євген Нищук втратив матір
11 липня у міністра культури України Євгена Нищука померла матір – Ганна Олексіївна Нищук.
Про це сам міністр написав у своєму Facebook.
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Кажуть, кожен з нас є дитиною, поки живі наші батьки. Сьогодні вночі я остаточно подорослішав. До Янголів пішла моя мама Ганна Олексіївна. Завжди пам'ятатиму Ваше Світло, Ваші теплі руки, ніжне слово і підтримку. Я відчував її завжди.. щоденно.. щохвилинно.. і не уявляю, як тепер без цього.. Буду вдячний за молитву... Царство Небесне Вам, МАМО, і світла пам'ять,
– написав Нищук, опублікувавши кілька спільних фото.
7 жовтня 2016 року після тривалої хвороби померла 43-річна дружина Євгена Нищука – акторка театру імені Франка Оксана Батько-Нищук.
Джерело: 24 Канал
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