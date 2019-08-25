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      Я приказываю: твит Трампа спровоцировал флешмоб в Сети

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      Дональд Трамп
      Дональд Трамп / Цензор. НЕТ

      Президент США Дональд Трамп опубликовал твит с приказом, который не входит в его полномочия. Пользователи Сети подхватили это и начали выдавать шуточные приказы в Twitter.

      "Приказываю нашим большим американским компаниям немедленно начать поиск альтернативы Китаю, включая возврат Вашей компании назад, домой, и производство Вашей продукции в США",  – говорится в оригинальном твите Дональда Трампа.

      Люди возмутились, потому что президент не имеет права давать приказы бизнесу. После этого люди начали публиковать свои шуточные приказы. Издание The Guardian собрало самые смешные из них.

      В частности, конгрессмен Адам Шифф, критик Дональда Трампа, "приказал" президенту прекратить писать в Twitter.

      Американский певец Патрик Монахэн "приказал" подниматься фондовому рынку, а экономике – расти.

      "Мы приказываем дать нам вкусностей", – написал пользователь Twitter и выложил фото своих собак. 

        

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      Теги: Новости Украины Новости политики Дональд Трамп Новости США Курьезные новости
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