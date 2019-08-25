Я наказую: твіт Трампа спровокував флешмоб у мережі

Президент США Дональд Трамп опублікував твіт із наказом, який не входить до його повноважень. Користувачі мережі підхопили це та почали видавати свої жартівливі накази у Twitter.

Наказую нашим великим американським компаніям негайно розпочати пошук альтернативи Китаю аж до повернення компаній назад додому, йдеться в оригінальному твіті Дональда Трампа.

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....better off without them. The vast amounts of money made and stolen by China from the United States, year after year, for decades, will and must STOP. Our great American companies are hereby ordered to immediately start looking for an alternative to China, including bringing.. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 23 августа 2019 г.

Люди обурились, бо президент не має права видавати накази бізнесу. Після цього користувачі мережі почали публікувати свої жартівливі накази.

Конгресмен Адам Шифф, критик Дональда Трампа, "наказав" президенту припинити писати у Twitter.

As long as we are claiming constitutional powers we don't have, I hereby order the President to stop tweeting. — Adam Schiff (@RepAdamSchiff) 23 августа 2019 г.

Більш оптимістичний американський співак Патрік Монахен "наказав" підніматися фондовому ринку, а економіці – зростати.

I hereby order the Stock Market to go up and our Great Economy to do even better! — Patrick Monahan (@pattymo) 23 августа 2019 г.

"Ми наказуємо дати нам смаколиків", – написав користувач Twitter та виклав фото своїх собак.