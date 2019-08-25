Я наказую: твіт Трампа спровокував флешмоб у мережі
Президент США Дональд Трамп опублікував твіт із наказом, який не входить до його повноважень. Користувачі мережі підхопили це та почали видавати свої жартівливі накази у Twitter.
Наказую нашим великим американським компаніям негайно розпочати пошук альтернативи Китаю аж до повернення компаній назад додому, йдеться в оригінальному твіті Дональда Трампа.
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Люди обурились, бо президент не має права видавати накази бізнесу. Після цього користувачі мережі почали публікувати свої жартівливі накази.
Конгресмен Адам Шифф, критик Дональда Трампа, "наказав" президенту припинити писати у Twitter.
Більш оптимістичний американський співак Патрік Монахен "наказав" підніматися фондовому ринку, а економіці – зростати.
"Ми наказуємо дати нам смаколиків", – написав користувач Twitter та виклав фото своїх собак.
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