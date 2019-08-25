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      Я наказую: твіт Трампа спровокував флешмоб у мережі

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      Людей обурили накази Трампа у Twitter
      Людей обурили накази Трампа у Twitter / Цензор. НЕТ

      Президент США Дональд Трамп опублікував твіт із наказом, який не входить до його повноважень. Користувачі мережі підхопили це та почали видавати свої жартівливі накази у Twitter.

      Наказую нашим великим американським компаніям негайно розпочати пошук альтернативи Китаю аж до повернення компаній назад додому, йдеться в оригінальному твіті Дональда Трампа. 

      До теми: Дональд Трамп з'їхав з глузду? Дивіться, що він влаштував за останні кілька днів

      Люди обурились, бо президент не має права видавати накази бізнесу. Після цього користувачі мережі почали публікувати свої жартівливі накази.

      Конгресмен Адам Шифф, критик Дональда Трампа, "наказав" президенту припинити писати у Twitter. 

      Більш оптимістичний американський співак Патрік Монахен "наказав" підніматися фондовому ринку, а економіці – зростати. 

      "Ми наказуємо дати нам смаколиків", – написав користувач Twitter та виклав фото своїх собак. 

       

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      Теги: Новини України Новини політики Дональд Трамп Новини США Курйозні новини
      Джерело: 24 канал
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