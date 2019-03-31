Я проголосовал за Украину без мародеров, в безопасности и благосостоянии, – Гриценко

Анатолий Гриценко проголосовал на одном из столичных избирательных участков.

Бросая бюллетень в урну, кандидат в президенты сказал: "Я проголосовал за Украину без мародеров, в безопасности и благополучии. Именно такой она должна быть. И она такой будет".

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Анатолий Гриценко

На участок пришел вместе с женой. Отвечая на вопрос журналистов, как настроение, Гриценко отметил: "У меня настроение классное, а у жены – настроение плохое. Ее лишили права проголосовать впервые за все годы, что она здесь живет".



Анатолий Гриценко с женой

Напомним, Анатолий Гриценко с семьей живет в Голосеевском районе столицы. Голосовал по месту жительства и прописки на участке № 800017 по адресу ул. Героев Обороны, 6.