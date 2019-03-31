Я проголосував за Україну без мародерів, у безпеці й добробуті, – Гриценко

Анатолій Гриценко проголосував на одній зі столичних виборчих дільниць.

Кидаючи бюлетень до урни, кандидат у президенти сказав: "Я проголосував за Україну без мародерів, у безпеці й добробуті. Саме такою вона повинна бути. І вона такою буде".

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Анатолій Гриценко

На дільницю прийшов разом з дружиною. Відповідаючи на питання журналістів, як настрій, Гриценко зазначив: "У мене настрій класний, а у дружини – настрій поганий. Її позбавили права проголосувати вперше за всі роки, що вона тут живе".



Анатолій Гриценко з дружиною

Нагадаємо, Анатолій Гриценко з родиною мешкає у Голосіївському районі столиці. Голосував за місцем проживання і прописки на дільниці № 800017 за адресою вул. Героїв Оборони, 6.