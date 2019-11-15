Я с Медведчуком против Зеленского, – Геннадий Москаль

Экс-глава Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль сказал, что его с Виктором Медведчуком объединяет общий враг – Владимир Зеленский.

Об этом он рассказал в программе "Ролевые игры" от Bihus.Info отвечая на вопрос, почему он так часто появляется на каналах кума Путина.

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"Ничто сегодня в Украине так не объединяет людей, как общие враги. Общий враг объединяет тех, кто еще полгода до выборов не разговаривали друг с другом. Медведчук сегодня – против Зеленского и его команды, и я – против Зеленского и его команды. Вот и все, нас объединяет", – отметил Москаль.

Он считает, что избрание президентом Владимира Зеленского – это ошибка украинского народа.

Массовый психоз и массовое заболевание, как грипп или корь. Такое было с Ющенко, это было на Востоке Украины...

– заявил политик.

По его словам, он категорически не пошел бы в партию "Оппозиционная платформа – За жизнь", если бы его туда пригласили. Однако единственное, что он не разделяет в позиции этой партии – это поддержание формулы Штайнмайера.

Обратите внимание! Формула Штайнмайера – это формула, предложенная бывшим министром иностранных дел Германии Франком-Вальтером Штайнмайером. По его словам, благодаря такому документу удастся достичь мира на Востоке Украины. Соответствующий документ Украина подписала 1 октября во Минске.

Что известно про Геннадия Москаля?Украинский политик и юрист, генерал-лейтенант милиции. Был заместителем председателя МВД, до аннексии Крыма был главой милиции полуострова, а также Днепропетровщины и Закарпатья. Впервые возглавил Закарпатскую ОГА в 2001 году.



Он также занимал должности председателя Госкомитета по делам национальностей и миграции. Возглавлял Луганскую ОГА в 2005 – 2006 годах. Затем стал постоянным представителем президента в Крыму, а затем – заместителем председателя СБУ. В сентябре 2014 года вернулся возглавлять Луганщину, но уже областную военно-гражданскую администрацию.



Несколько раз был народным депутатом – от "Нашей Украины – Народной Самообороны" и фракции партии "Батькивщина". В парламенте был зампредом комитета по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией.



С 2015 до 2019 года он снова занимал должность председателя Закарпатской облгосадминистрации, но написал заявление на увольнение перед вторым туром президентских выборов, в конце апреля.