Я з Медведчуком проти Зеленського, – Геннадій Москаль

Ексочільник Закарпатської облдержадміністрації Геннадій Москаль сказав, що його Віктором Медведчуком об'єднує спільний ворог – Володимир Зеленський.

Про це він розповів в програмі "Рольові ігри" від Bihus.Info відповідаючи на запитання, чому він так часто з'являється на каналах кума Путіна.

До слова: Медведчук знову злітав до Росії: що він там робив

"Ніщо сьогодні в Україні так не об’єднує людей, як спільні вороги. Спільний ворог об’єднує тих, хто ще пів року до виборів не розмовляли одне з одним. Медведчук сьогодні – проти Зеленського і його команди, і я – проти Зеленського та його команди. От і все, що нас об’єднує", – зазначив Москаль.

Він вважає, що обрання президентом Володимира Зеленського – це є помилка українського народу.

Масовий психоз і масове захворювання, як на грип або на кір. Таке було з Ющенком, це було на Сході України...,

– заявив політик.

За його словами, він категорично не пішов би в партію "Опозиційна платформа – За життя", якби його туди запросили. Однак єдине, що він не поділяє в позиції цієї партії – це підтримку формули Штайнмаєра.

Зверніть увагу! Формула Штайнмаєра – це формула, яку запропонував колишній міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр. За його словами, завдяки такому документу вдасться досягти миру на Сході України. Відповідний документ Україна підписала 1 жовтня у Мінську.

Що відомо про Геннадія Москаля? Український політик та правник, генерал-лейтенант міліції. Був заступником голови МВС, до анексії Криму був очільником міліції півострова, а також Дніпропетровщини та Закарпаття. Вперше очолив Закарпатську ОДА у 2001 році.



Він також обіймав посади голови Держкомітету у справах національностей та міграції. Очолював Луганську ОДА у 2005 – 2006 роках. Потім став постійним представником президента у Криму, а після цього – заступником голови СБУ. У вересні 2014 році повернуся очолювати Луганщину, але вже обласну військово-цивільну адміністрацію.



Кілька разів був народним депутатом – від "Нашої України – Народної Самооборони" та фракції партії "Батьківщина". У парламенті був заступником голови Комітету з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією.



З 2015 до 2019 року він знову обіймав посаду голови Закарпатської облдержадміністрації, але написав заяву на звільнення перед другим туром президентських виборів, наприкінця квітня.