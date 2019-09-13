Я согласен, чтобы миротворцы стояли на украинско-российской границе, – Зеленский

Президент Зеленский объяснил, почему не хочет поднимать вопрос введения миротворцев на переговорах по Донбассу. Он переживает, что это может навсегда отрезать часть украинских территорий.

Об этом гарант рассказал во время ежегодной международной конференции YES, которая проходит в Киеве.

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Я очень осторожно отношусь к теме миротворцев в Украине. Знаю, что предыдущая власть активно обсуждала эту тему и то, как внедрить в Украине такую миссию. Почему я отношусь осторожно? Потому что я не хочу, чтобы на Донбассе был Абхазский сценарий или, чтобы было Приднестровье,

– подчеркнул президент.

По его мнению, когда миротворцы станут на линии разграничения, "то потом уже никуда не смогут уйти". Зеленский уверен: дальше их не пустят оккупанты. Поэтому он не поднимает темы миротворцев, так же не делает этого и контактная группа в Минске.

Но я буду доволен, если миротворцы будут на границе Украины и России. Туда мы их приглашаем, пожалуйста,

– добавил Зеленский.

Что известно о миротворческих силах ООН?Миротворческие силы ООН – военные контингенты стран-членов ООН. Их целью является предотвращение или ликвидация любых угроз миру или безопасности. Решение о создании или использовании миротворческого контингента принимается Советом безопасности ООН.



Вооруженные силы Украины принимают участие в миротворческих операциях под эгидой ООН с 1992 года. В целом в военных операциях приняли участие более 44 тысяч украинских бойцов. За 27 лет миротворцы из Украины были участниками 25 операций в разных странах мира. Из них три продолжаются до сих пор.



Украинские и мировые политики неоднократно говорили о необходимости размещения миротворческого контингента на украинском Донбассе. Впрочем в этом вопросе позиции Украины и России существенно отличаются. Если Украина требует размещения "голубых касок" на границе с Россией, то последняя выступает за их размещение на линии разграничения.