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      Я згоден, щоб миротворці стояли на українсько-російському кордоні, – Зеленський

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      Володимир Зеленський
      Володимир Зеленський / Getty images

      Президент Зеленський пояснив, чому не хоче піднімати питання введення миротворців на переговорах стосовно Донбасу. Він переживає, що це може назавжди відрізати частину українських територій.

      Про це гарант розповів під час щорічної міжнародної конференції YES, що триває у Києві.

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      Я дуже обережно ставлюся до теми миротворців в Україні. Знаю, що попередня влада активно обговорювала цю тему і те, як запровадити в Україні таку місію. Чому я ставлюся обережно? Бо я не хочу, щоб на Донбасі був Абхазький сценарій чи, щоб було Придністров’я,
      – наголосив президент.

      На його думку, коли миротворці стануть на лінії розмежування, то "потім вже зможуть нікуди не піти". Зеленський певен: далі їх не пустить окупанти. Тому він не піднімає теми миротворців, так само не робить цього і контактна група у Мінську.

      Але я буду задоволений, якщо миротворці будуть на кордоні України і Росії. Туди ми їх запрошуємо, будь ласка,
      – додав Зеленський.

      Що відомо про миротворчі сили ООН?Миротворчі сили ООН – військові контингенти країн-членів ООН. Їх метою є запобігання або ліквідація будь-яких загроз миру чи безпеці. Рішення про створення чи використання миротворчого контингенту ухвалюється Радою безпеки ООН.

      Збройні сили України беруть участь у миротворчих операціях під егідою ООН з 1992 року. Загалом у військових операціях взяли участь понад 44 тисячі українських бійців. За 27 років миротворці з України були учасниками 25 операцій в різних країнах світу. З них три тривають досі.

      Українські та світові політики неодноразово говорили про необхідність розміщення миротворчого контингенту на українському Донбасі. Втім у цьому питанні позиції України і Росії суттєво відрізняються. Якщо Україна вимагає розміщення блакитних шоломів на кордоні з Росією, то остання виступає за їх розміщення на лінії розмежування.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Війна на Донбасі Володимир Зеленський Новини політики Україна – Росія
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