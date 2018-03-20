Я вижу в парламенте военизированное формирование, – эксперт

Экс-руководитель следственного управления Службы безопасности Украины Василий Вовк заявил, что Верховная Рада выглядит, как "военизированное формирование".

Об этом он заявил в эфире 24 Канала.

"С одной стороны я вижу в парламенте военизированное формирование, с другой стороны это специализированная колония (рамки, проверки сумок и др). Это разве Верховная Рада, лучшие представители украинского народа? И лучший выход для них – это заявить, что не могут сотрудничать, и распуститься из-за того, что не смогли воплотить надежды народа. Я не вижу перспективы в них. Депутаты принимают законы, которые не выполняются или которые нужны для их партнеров", – рассказал экс-руководитель следственного управления.

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Он также подчеркнул, что наградное оружие находится в руках тысяч неизвестных.

А наградное оружие предоставляется только за соответствующие заслуги перед страной и эти заслуги должны быть близкими к героическим. А трактовать эти положения можно по разному. И сейчас в стране тысячи людей, которых никто не знает, которые без предупреждений и соответствующих процедур получают наградное оружие,

– добавил Василий Вовк.