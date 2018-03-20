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НАДЕЖДА САВЧЕНКО ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018 НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ПАРАЛИМПИАДА-2018

Через рамку металлоискателя придется проходить всем, кроме народных депутатов, – эксперт

49 Читати новину українською
Верховная Рада Украины
Верховная Рада Украины / Фото из открытых источников

Юрист Ассоциации владельцев оружия Виталий Коломиец считает, что новый закон об оружии в Верховной Раде на самих депутатов не повлияет.

Об этом он заявил в эфире 24 Канала.

"Если идет речь о пистолетах, то это наградное оружие. И этот вопрос является очень сомнительным. До недавнего времени, пока Министерство обороны не начало предоставлять свои инструкции, то оно никак не регулировалось. Если говорить о законах, то их пока нет. А инструкция предоставляет возможность ношения и хранения. И для чиновников разрешено все, что не запрещено законом", – отметил юрист.

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Он добавил, что новый закон о запрете оружия в Верховной Раде является сомнительным, и депутаты могут его не придерживаться.

И сегодняшний закон о запрете ношения оружия в Верховную Раду является очень сомнительным. Если у них есть статус народного депутата, то законы на них распространяться не будут, ибо они имеют неприкосновенность. Через рамку металлоискателя придется проходить всем, кроме народных депутатов, если они добровольно не захотят этого сделать. И привлечь их к ответственности будет невозможно. Это коснется только их помощников, журналистов и охранников,
– подчеркнул Виталий Коломиец.

Напомним, во вторник, 20 марта, Верховная Рада Украины проголосовала за закон, который запрещает народным депутатам приходить с оружием к зданию парламента. Свои голоса "за" отдали 263 народных избранника.

Теги: Новости Украины Новости политики Оружие Верховная Рада Фотоновости
Источник: 24 Канал
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