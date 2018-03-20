Через рамку металошукача доведеться проходити всім, крім народних депутатів, – експерт

Юрист Асоціації власників зброї Віталій Коломієць вважає, що новий закон про зброю у Верховній Раді на самих депутатів не вплине.

Про це він заявив в ефірі 24 Каналу.

"Якщо йде мова про пістолети, то це нагородна зброя. І це питання є дуже сумнівним. Донедавна, поки Міністерство оборони не почало надавати свої інструкції, то воно ніяк не регулювалося. Якщо говорити про закони, то їх поки немає. А інструкція надає можливість носіння і зберігання. І для чиновників дозволено все, що не заборонено законом", – зазначив юрист.

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Він додав, що новий закон про заборону зброї у Верховній Раді є сумнівним і депутати можуть його не дотримуватись.

І сьогоднішній закон про заборону носіння зброї в Верховну Раду є дуже сумнівним. Якщо в них є статус народного депутата, то закони на них поширюватись не будуть, бо вони мають недоторканість. Через рамку металошукача доведеться проходити всім, крім народних депутатів, якщо вони добровільно не захочуть цього зробити. І притягнути їх до відповідальності буде неможливо. Це торкнеться лише їхніх помічників, журналістів і охоронців,

– наоголосив Віталій Коломієць.

Нагадаємо, у вівторок, 20 березня, Верховна Рада України проголосувала за закон, який забороняє народним депутатам приходити зі зброєю до будівлі парламенту. Свої голоси за віддали 263 народних обранці.