Я бачу в парламенті воєнізоване формування, – експерт

Екс-керівник слідчого управління Служби безпеки України Василь Вовк заявив, що в Верховна Рада виглядає, як "воєнізоване формування".

Про це він заявив в ефірі 24 Каналу.

"З одного боку я бачу в парламенті воєнізоване формування, з іншого боку це спеціалізована колонія (рамки, перевірки сумок тощо). Це хіба Верховна Рада, кращі представники українського народу? І найкращий вихід для них – це заявити, що не можуть співпрацювати і розпуститися через те, що не змогли втілити надії народу. Я не бачу перспективи в них. Депутати зараз приймають закони, які не виконуються, або які потрібні для їхніх партнерів", – розповів екс-керівник слідчого управління.

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Він також наголосив, що нагородна зброя знаходиться в руках тисяч невідомих.

А нагородна зброя надається лише за відповідні заслуги перед країною і ті заслуги мають бути близькими до героїчних. А трактувати ці положення можна по різному. І зараз в країні тисячі осіб, яких ніхто не знає, які без попереджень і відповідних процедур отримують нагородну зброю,

– додав Василь Вовк.