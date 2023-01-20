Об этом в эфире 24 Канала заявил общественный политический деятель из США, депутат окружного собрания округа Рок в штате Висконсин Юрий Рашкин. По его словам, Путину "дали по рукам" не только Соединенные Штаты и западные союзники, а Китай и Индия, и все ему сказали: "Не надо, это уж слишком".

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"Они берут эту адскую погремушку и пытаются создать видимость силы, в то время, когда собираются люди, которые у них еще недавно покупали энергоносители, и обсуждают то, сколько танков нужно поставить Украине, чтобы покончить с этой бензоколонкой", - отметил общественный политический деятель. .

Мир готов покончить с Путиным

По шизофреническим заявлениям Дмитрия Медведева, Рашкин считает, что тем самым российский политик зарабатывает себе на место в Гааге. Память о временах его президентства уже омрачена и он должен оказаться на том же месте, где и все остальные члены кремлевской хунты.

Наверное, им нечего терять, поэтому они делают подобные заявления. Мир уже готов к тому, чтобы покончить с этим, чтобы Путин и его команда покинули мировую сцену, и можно было бы дальше куда-то идти и развиваться. Единственный, кто этого не понимает – это Владимир Путин,

– предположил депутат окружного собрания округа Рок.

По его мнению, мир потерял страх и понял угрозу, которую представляет сегодняшняя Россия, и решил с ней покончить. Но Запад понимает, что, с одной стороны, нельзя ждать, нужно вооружать Украину и помогать победить, а с другой – нельзя снимать со счетов угрозу ядерной войны.

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Ядерная война не спасет Путина

"Ядерные удары не спасут путинский режим. Это не спасет людей, а приведет ситуацию к более кровавой и быстрой развязке. Но это не поможет ему сохранить власть. Поэтому ядерный удар не имеет смысла для Путина", – уверен Рашкин.

Общественный политический деятель из США добавил, что Путин живет в собственной реальности, поэтому предусмотреть его действия невозможно.

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