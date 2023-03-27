Экс-командир 38-й бригады ВДВ в Бресте Валерий Сахащик заявил, что договоренность Лукашенко и Путина о размещение ядерного оружия – черный день в истории Беларуси.

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"Черный день в истории Беларуси"

Валерий Сахащик подчеркнул, что договоренность двух диктаторов о размещении ядерки – черный день в истории Беларуси.

Размещение ядерного оружия на территории Беларуси является беспрецедентным неспровоцированным актом эскалации, даже по сравнению с угрозой использования белорусских солдат в преступной войне против Украины,

– подчеркнул Сахащик.

Также он отметил, что боеприпасы с обедненным ураном, на которые ссылается Путин и Лукашенко как повод для такой эскалации, – это только боеприпасы с содержанием тяжелых металлов. "Это не имеет ничего общего с ядерным оружием", – подчеркнул бывший командир ВДВ.

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"Мы автоматически становимся помощниками ядерных террористов"

Сахащик напомнил, что для большинства стран Европы Россия является страной-спонсором терроризма. "Таким образом, размещая у себя его ядерное оружие, мы автоматически становимся помощниками ядерных террористов. Именно так нас будут рассматривать наши соседи", – подчеркнул белорусский военный.

Более того, бункерный диктатор уверяет, что ядерные боеприпасы в Беларуси будут под его полным контролем. По словам экс-командира, это означает, что российские войска в любой момент могут нанести ядерный удар с территории Беларуси, сделав это государство заложником "удара возмездия".

Сахащик убежден, что из-за этого страны Европы будут вынуждены рассматривать Беларусь как прямую и явную угрозу. Он подчеркнул, что "приступ безумия" белорусского руководства обернется тем, что ракетный арсенал государств-соседей с целью обеспечения безопасности может быть нацелен на Минск.

Обращение экс-командира бригады ВДВ в Бресте: смотрите видео

"Осталось немного времени"

Экс-командир 38-й бригады ВДВ задал вопрос военному руководству страны, точно ли они готовы разменять безопасность граждан на "амбиции отдельных политических неудачников".

Они так или иначе сядут на скамью подсудимых. Но что произойдет с миллионами наших граждан, если Путин решит запустить ракету "Искандер" с ядерной боеголовкой по Киеву или Варшаве? Совет безопасности Беларуси, министерство обороны, генеральный штаб... кто вы на самом деле: ужасные вассалы без права голоса, или уже предатели и коллаборанты?.. Если у вас осталась хоть капля чести, совершите хоть один мужской поступок в своей жизни, вспомните о присягу и выполните свои должностные обязанности в соответствии с уставом,

– подчеркнул Сахащик.

Также он отметил, что осталось не так много времени, чтобы принять правильное решение. Ведь, по его данным, строительство хранилища для ядерного оружия планируют завершить к 1 июля. "После этого будет уже поздно", – подытожил экс-командир бригады ВДВ.

Обратите внимание! В связи с заявлением Владимира Путина о размещении российского ядерного оружия в Беларуси, Украина требует срочно созвать внеочередное заседание Совбеза ООН.