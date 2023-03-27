Екскомандир 38-ї бригади ВДВ у Бресті Валерій Сахащик заявив, що домовленість Лукашенка та Путіна про розміщення ядерної зброї – чорний день в історії Білорусі.

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"Чорний день в історії Білорусі"

Валерій Сахащик наголосив, що домовленість двох диктаторів про розміщення ядерки – чорний день в історії Білорусі.

Розміщення ядерної зброї на території Білорусі є безпрецедентним неспровокованим актом ескалації, навіть порівняно із загрозою використання білоруських солдатів у злочинній війні проти України,

– наголосив Сахащик.

Також він зазначив, що боєприпаси зі збідненим ураном, на які посилається Путін і Лукашенко як привід для такої ескалації – це лише боєприпаси з вмістом важких металів. "Це не має нічого спільного з ядерною зброєю", – наголосив колишній командир ВДВ.

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"Ми автоматично стаємо помічниками ядерних терористів"

Сахащик нагадав, що для більшості країн Європи, Росія є країною-спонсором тероризму. "Таким чином, розміщуючи у себе її ядерну зброю, ми автоматично стаємо помічниками ядерних терористів. Саме так нас будуть розглядати наші сусіди", – наголосив білоруський військовий.

Ба більше, бункерний диктатор запевняє, що ядерні боєприпаси в Білорусі будуть під його повним контролем. За словами екскомандира, це означає, що російські війська у будь-який момент можуть завдати ядерного удару з території Білорусі, зробивши цю державу заручником "удару відплати".

Сахащик переконаний, що через це країни Європи будуть змушені розглядати Білорусь як пряму та явну загрозу. Він наголосив, що "приступ божевілля" білоруського керівництва обернеться тим, що ракетний арсенал держав-сусідів з метою забезпечення безпеки може бути націлений на Мінськ.

Звернення екскомандира бригади ВДВ у Бресті: дивіться відео

"Залишилося небагато часу"

Екскомандир38-ї бригади ВДВ поставив питання військовому керівництву країни, чи точно вони готові розміняти безпеку громадян на "амбіції окремих політичних невдах".

Вони так чи інакше сядуть на лаву підсудних. Але що станеться з мільйонами наших громадян, якщо Путін вирішить запустити ракету "Іскандер" з ядерною боєголовкою по Києву чи Варшаві? Рада безпеки Білорусі, міністерство оборони, генеральний штаб...хто ви насправді: жахливі васали без права голосу, чи вже відкриті зрадники і колаборанти?.. Якщо у вас залишилася хоч краплина честі, здійсніть хоч один чоловічий вчинок у своєму житті, згадайте про присягу і виконайте свої посадові обов'язки відповідно до статуту,

– підкреслив Сахащик.

Також він зазначив, що залишилося не так багато часу, аби ухвалити правильне рішення. Адже, за його даними, будівництво сховища для ядерної зброї планують завершити до 1 липня. "Після цього буде вже пізно", – підсумував екскомандир ВДВ.

Зверніть увагу! У зв'язку із заявою Владіміра Путіна про розміщення російської ядерної зброї в Білорусі, Україна вимагає терміново скликати позачергове засідання Ради безпеки ООН.