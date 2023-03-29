Высоких стандартов радиационной безопасности в Беларуси не будет

Проектная документация на ЦБХ должна быть у россиян. Ведь в советское время эти объекты были подчинены 12-му ГУ минобороны в Москве. Однако вопрос, способны ли россияне провести все необходимые работы именно в заявленный срок – до 1 июля 2023 года. Они вполне могут и опоздать.

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Здесь говорится о тех самых "Мачулищах", с которых взлетают российские МиГ-31К с "Кинжалами". Там в советское время базировался полк бомбардировщиков Ту-22К под ракеты Х-22, поэтому осталась взлетно-посадочная полоса, способная принимать тяжелые самолеты.

ЦБХ на авиабазе "Мачулищи" более-менее уцелела, потому что ее помещение использовал белорусский Центробанк для хранения ценных вещей и местные колхозы для выращивания "продуктов белорусского качества". А помещение ЦБХ в "Гомеле-30" для "бытовых нужд" использует вообще местная женская колония.

Бетонные коробки в ЦБХ при аэродроме в Барановичах как будто уцелевшие также, не разграблены. Однако во всех трех объектах, очевидно, нужно менять внутреннее оборудование – гермодвери, системы вентиляции и сигнализации и т.д. Если россияне таки восстановят какое-то из этих хранилищ под атомные боезаряды на белорусской территории, то там можно даже и не надеяться на "высокие стандарты радиационной безопасности".

Хотя бы с того, как оккупанты себя вели и ведут на Чернобыльской и Запорожской АЭС. В них на хранении лежит 1500 ядерных боезарядов с истекшим сроком службы, каждого из которых вполне достаточно для нового "Чернобыля" на территории России.

Если рассуждать о том, какие именно белорусские самолеты могла адаптировать Россия под применение тактического оружия, то это, скорее всего, именно Су-24М и Су-27 из состава белорусских ВВС, которые в 2012 году были поставлены на хранение, а в октябре 2022 года (по некоторым данным) сняты с консервации.

Нюанс в том, что снятием с консервации белорусских Су-24М и Су-27 осенью прошлого года занимались именно россияне. После чего "след" этих бортов куда-то исчезает.

Если рассуждать о том, какое именно тактическое ядерное оружие россиян может быть размещено на белорусской территории, то это скорее "спецБЧ" к ракетам комплексов "Искандер" и к "Кинжалам". Также не стоит исключать, что россияне попытаются реанимировать и свободнопадающие атомные бомбы, которые в советское время производились под самолеты тактической авиации.

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Слова Владимира Путина о том, что ядерное оружие в Беларуси вроде бы не нарушает нормы соглашения СНВ касается разве что того, что МиГ-31К с "Кинжалом" по сути является стратегическим оружием, но ни под какие международные договоры не подпадает.

Ядерный шантаж нового формата

Однако дальше начинаются свои нюансы. Похоже, к этому моменту российские военные на практике вообще не занимались обустройством хранилищ в Беларуси под "спецБЧ", иначе бы такая инженерная активность была замечена. Армия России имеет не только настоящие атомные боезаряды, но и также их макеты для проведения разного рода учений.

Поэтому, похоже, что в этой истории Кремль надеется на ядерный шантаж в новом формате, где восстановление ЦБХ и развертывание атомного оружия на белорусской территории будет происходить максимально публично с максимальной демонстрацией для цивилизованного мира.

У россиян за контрразведывательное обеспечение хранения ядерного оружия отвечает ФСБ. Следовательно, новым витком ядерного шантажа от россиян будут заниматься именно спецслужбы. Будет это даже активнее, чем в прошлый раз.

Польша тоже может стать ядерным государством

У США есть несколько самолетов радиационного мониторинга на базе бортов радиоэлектронной разведки EC-135RW. Здесь уже бортовая аппаратура покажет – действительно ли "фонит", или это россияне просто блефуют и "берут на понт".

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А еще Польша в октябре 2022 года сделала официальную заявку присоединиться к программе Nuclear Sharing, по которой несколько стран НАТО хранят в совместном пользовании ядерное оружие США. Если окажется, что россияне таки повезли ядерные боеголовки на территорию Беларуси, то вслед за этим Польша может приобрести свой гибридный ядерный статус.

Ну а нашей стране следует взять планку повыше и создать условия, при которых на вооружении ВСУ появятся американские противоракетные комплексы THAAD. Сейчас, кроме США, они находятся только в Южной Корее для отражения возможной атаки от Северной Кореи с ее атомным арсеналом.