У белорусской оппозиции работают собственные разведки и информаторы. Есть основания полагать, что это элемент манипуляции. Об этом 24 Каналу сказал советник лидера оппозиции Беларуси Светланы Тихановской Франак Вячорка.

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Хранилищ может быть два, возможно, построят что-нибудь новое. К тому же будет размещена военная база.

Для белорусов это не только об оружии. Это об усилении русского военного присутствия на территории Беларуси, что является прямой угрозой для белорусского суверенитета.

– подчеркнул советник Тихановской.

Дело в том, что оружие легко ввести, но очень сложно вывести из страны. Даже когда начнутся перемены, потребуется много сил и времени, чтобы избавиться от русского военного присутствия.

"Цель Путина не только запугать Запад, но и аннексировать, усилить свой контроль и оккупацию Беларуси", – сказал Вячорка.

Какое количество российских военных в Беларуси

Пока известно, что на территории Беларуси находится около 2 – 3 тысяч российских военных. Происходит постоянная ротация. В начале войны их было 50 тысяч, затем все войска перебросили на Восток, где начались ожесточенные бои. Когда проходит призыв в России, белорусскую инфраструктуру могут использовать для тренировок.

По словам оппозиционера, сегодня наблюдается любопытное изменение. Если в начале россияне пытались делать с белорусской армией что-нибудь сообща, то сейчас они не доверяют. Белорусские военные не хотят видеть российских, белорусы саботировали действия россиян, сливали всю информацию о российских военных "Белорусском Гаюну" и другим инициативам.

"Поэтому россияне сейчас держатся отдельно. Даже когда они делают что-то на территории Беларуси, они стараются не пересекаться ни с белорусским обществом, ни с белорусскими военными. Среди белорусов поддержки российских войск нет ни одной", – отметил Франак Вячорка.

Сейчас россияне постоянно проводят обучение на территории Беларуси. В большинстве своем они проводятся отдельно белорусскими военными. Речь идет о разборке и сборе понтонной переправы, тренировке сил специальных операций, обкатке старой и новой техники.

"Русские военные участвуют, даже проводят тренинги, консультации и брифинги для белорусских военных. Но в основном обслуживают технику, расположенную на территории Беларуси: комплексы противовоздушной обороны С-300, С-400, комплексы "Искандер", периодически прибывающие самолеты белорусскую территорию", – подытожил оппозиционер.

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