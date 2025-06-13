В частности, помочь Украине создать тактическое ядерное оружие. Такое мнение 24 Каналу озвучил бывший командующий британских войск в Афганистане и правозащитник Ричард Кэмп.

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Британия могла бы помочь

Ричард Кэмп отметил, что ядерное оружие до сих пор является чрезвычайно мощным инструментом сдерживания любого агрессора. НАТО имеет собственный ядерный зонтик, который обеспечивают США и Великобритания. Владимир Путин боится ядерного оружия, но без решимости Запада этот страх исчезает.

Вряд ли Штаты обеспечат ядерную защиту. В то же время Великобритания может это сделать в рамках двусторонних договоренностей. Это может сдерживать Россию. Однако если Лондон не хочет брать на себя такой риск, то есть способ помочь Украине.

Если Великобритания не готова взять на себя такой риск, ведь это предполагает потенциальную прямую угрозу со стороны России, она могла бы помочь Украине развить собственный ядерный потенциал. В частности, тактическое ядерное оружие. Это тоже не за пределами возможного,

– предположил экс-командующий британских войск.

Конечно, это было бы нарушением договора о нераспространении ядерного оружия. Но если учитывать нынешние обстоятельства, возможно, именно это и является правильным решением.

Не следует забывать, что Украина добровольно отказалась от своего ядерного арсенала после окончания Холодной войны в обмен на гарантии безопасности от России и стран Запада. Как мы видим, ни одна из этих гарантий не была выполнена. Поэтому, возможно, для Украины снова время иметь ядерное оружие. Великобритания могла бы в этом помочь,

– добавил правозащитник.

Важно заметить, что Украина никогда не говорила о подготовке к созданию ядерного оружия. Президент Украины Владимир Зеленский призвал вернуть ядерный статус Украине, если партнеры не желают принимать наше государство в НАТО.