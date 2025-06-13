Зокрема, допомогти Україні створити тактичну ядерну зброю. Таку думку 24 Каналу озвучив колишній командувач британських військ в Афганістані та правозахисник Річард Кемп.

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Британія могла б допомогти

Річард Кемп зазначив, що ядерна зброя досі є надзвичайно потужним інструментом стримування будь-якого агресора. НАТО має власну ядерну парасольку, яку забезпечують США та Велика Британія. Владімір Путін боїться ядерної зброї, але без рішучості Заходу цей страх зникає.

Навряд чи Штати забезпечать ядерний захист. Водночас Британія може це зробити у межах двосторонніх домовленостей. Це може стримувати Росію. Проте якщо Лондон не хоче брати на себе такий ризик, то є спосіб допомогти Україні.

Якщо Велика Британія не готова взяти на себе такий ризик, адже це передбачає потенційну пряму загрозу з боку Росії, вона могла б допомогти Україні розвинути власний ядерний потенціал. Зокрема, тактичну ядерну зброю. Це теж не поза межами можливого,

– припустив екскомандувач британських військ.

Звичайно, це було б порушенням договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Але якщо зважати на нинішні обставини, можливо, саме це і є правильним рішенням.

Не слід забувати, що Україна добровільно відмовилась від свого ядерного арсеналу після закінчення Холодної війни в обмін на гарантії безпеки від Росії та країн Заходу. Як ми бачимо, жодна з цих гарантій не була виконана. Тому, можливо, для України знову час мати ядерну зброю. Велика Британія могла б у цьому допомогти,

– додав правозахисник.

Важливо зауважити, що Україна ніколи не говорила про підготовку до створення ядерної зброї. Президент України Володимир Зеленський закликав повернути ядерний статус Україні, якщо партнери не бажають приймати нашу державу до НАТО.