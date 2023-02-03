Об этом 24 Каналу рассказал социолог, эксперт по коммуникациям Международного центра противодействия российской пропаганде Дмитрий Громаков. По его словам, россияне могут рассказывать себе все что угодно. Но нужно понимать факты – у России не так много шансов выиграть эту войну.

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Вместе с Украиной стоят 50 самых мощных экономик мира. А антироссийская коалиция уже сильнее, чем антигерманская, которая была во время Второй мировой войны.

Ядерные государства уже проигрывали войны

Как отметил Громаков, мир часто слышит угрозы того, что Россия использует ядерное оружие, если начнет проигрывать войну. Поэтому якобы вообще не стоит противиться государству, владеющему таким "джокером". Но это – неправда.

Мир знает очень много историй, когда ядерные державы проигрывали военные конфликты. Но это не приводило к катастрофам или ударам ядерным оружием,

– подчеркнул Громаков.

В этом контексте следует упомянуть Корейскую войну 1950 – 1953 годов, где одних поддерживали Силы ООН и США, а других – СССР. Или ту же войну во Вьетнаме, которую Соединенные Штаты проиграли.

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