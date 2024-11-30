Москва готова возобновить ядерные испытания впервые со времен Советского Союза. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Sky News.

Смотрите также Путин угрожает "Орешником" Украине: может ли ракета нести ядерку и какая ПВО способна ее сбить

Ситуация сложная

Московский дипломат сказал, что возобновление ядерных испытаний Россией остается открытым на фоне враждебной американской политики.

Такие испытания Россия не проводила с 1990 года, то есть с момента распада СССР.

Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков сказал, что вопрос возобновления ядерных испытаний актуален для России.

И, ничего не предсказывая, скажу просто, что ситуация достаточно сложная. Она постоянно рассматривается во всех ее составляющих и во всех ее аспектах,

– отметил он.

Ранее заявляли, что Путин не будет проводить ядерные испытания, если это не сделают США.

В прошлом году Путин отозвал ратификацию Россией глобального договора о запрете испытаний ядерного оружия, заявив, что этот шаг привел его в один ряд с США, которые подписали, но так и не ратифицировали его.

В ноябре 2024 года Владимир Путин изменил ядерную доктрину России. Согласно ей, Москва может нанести ядерный удар в ответ на обычное нападение на Россию или Беларусь.