Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман. Офис Президента оценил возможность лишения России ядерного оружия

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Единственный вариант – это ядерное оружие

Шейтельман отметил, что большей эскалацией может быть только ядерное оружие. Нет других способов у россиян. Это, к нашему счастью, на Западе поняли, что там ничего нет, есть только ядерное оружие. Если бы у России не было ядерного оружия, то сегодня после того, что произошло в Днепре уже иностранные войска, войска НАТО вступили бы в войну.

Они бы уже бомбили российские города, воинские части и т.д. Не только бы нам дали ракеты. С их помощью мы могли бы утилизировать их не только, если бы они приезжали на нашу территорию, но и там в военкоматах, базах российских городов,

– заметил политтехнолог.

Он добавил, что у России есть ядерное оружие, и это единственное, что останавливает Запад. Однако это сейчас на этом этапе. Не все 11 месяцев было так. В начале войны Запад думал, почему он должен защищать Украину, на которую напала Россия? Ибо это несправедливо? Да, не справедливо, но никто не говорил, что будет по-другому.

"Мы не хотим вступать в чужую войну. Так думали многие жители Запада", - подчеркнул Шейтельман.

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Помощь от Польши и стран Балтии

По его словам, Польша и страны Балтии сразу отнеслись однозначно, потому что они были под советским управлением, знают, что это такое. Они сразу встали на нашу сторону. Помогали всем, чем могли. Польша до сих пор мегадонор всей этой истории, Латвия занимает первое место с помощью Украины на душу населения.

Однако тогда для большинства стран это была чужая война. Они нам помогали, потому что мы хорошие ребята, но война не о них. А сегодня война о них. Сегодня это война за Западные ценности. Россияне по телевизору постоянно говорят, что воюют против НАТО, этим они побуждают НАТО помогать нам,

– подчеркнул политтехнолог.

Как он отметил, НАТО выясняет, что оказывается Россия воюет против них, так как НАТО может не участвовать. НАТО уже не может уклоняться от участия.

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