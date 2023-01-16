Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман. Офіс Президента оцінив можливість позбавлення Росії ядерної зброї.

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Єдиний варіант – це ядерна зброя

Шейтельман зазначив, що більшою ескалацією може бути лише ядерна зброя. Немає інших способів у росіян. Це, на наше щастя, на Заході зрозуміли, що там нічого немає, є лише ядерна зброя. Якби в Росії не було ядерної зброї, то сьогодні після того, що сталося у Дніпрі вже іноземні війська, війська НАТО вступили б у війну.

Вони б уже бомбардували російські міста, військові частини тощо. Не лише б дали нам ракети. З їхньою допомогою ми могли б утилізувати їх не лише, коли вони приїжджали б на нашу територію, а й там у військкоматах, базах російських міст,

– зауважив політтехнолог.

Він додав, що в Росії є ядерна зброя, й це єдине, що зупиняє Захід. Однак це зараз, на цьому етапі. Не всі 11 місяців було так. На початку війни Захід думав, чому він має захищати Україну, на яку напала Росія? Бо це несправедливо? Так, не справедливо, але ніхто не казав, що буде інакше.

"Ми не хочемо вступати в чужу війну. Так думало багато мешканців Заходу", – наголосив Шейтельман.

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Допомога від Польщі та країн Балтії

За його словами, Польща та країни Балтії одразу поставились однозначно, бо вони були під радянським управлінням, знають, що це таке. Вони одразу стали на наш бік. Допомагали всім, чим могли. Польща й досі мегадонор усіє цієї історії, Латвія посідає перше місце за допомогою Україні на душу населення.

Однак тоді для більшості країн це була чужа війна. Вони нам допомагали, бо ми хороші хлопці, але війна не про них. А сьогодні війна про них. Сьогодні це війна за Західні цінності. Росіяни по телевізору постійно говорять, що воюють проти НАТО, цим вони спонукають НАТО допомагати нам,

– підкреслив політтехнолог.

Як він зазначив, НАТО з'ясовує, що виявляється Росія воює проти них, тож як НАТО може не брати участь. НАТО вже не може ухилятись від участі.

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