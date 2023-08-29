Собственно, министр обороны Алексей Резников давал пресс-конференцию для СМИ, на которой, среди прочего, высказался по поводу российского ядерного оружия на территории Беларуси. Об этом сообщает 24 Канал.

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Ядерное оружие – угроза для Беларуси

По словам Резникова, Украина пока не владеет подтвержденной информацией о том, что в Беларуси уже есть российское ядерное оружие.

По нашей информации, мы еще не видели фактов. И у меня есть некоторые сомнения… Я объясню. Если бы Россия действительно приняла решение это сделать, они контролировали бы это сами. Если есть иллюзии у главы Беларуси, что он будет это контролировать, он глубоко ошибается.

Кроме того, чиновник отметил, что перекидывание ядерки в Беларусь будет поводом для аншлюса этой страны со стороны Кремля. То есть, это большой риск для независимости Минска.

Что такое аншлюс Фактически это аннексия или насильственное присоединение территорий другой страны, а затем внедрение там своих законов и порядков. В большинстве своем этот термин употребляют, когда речь идет о захвате Австрии нацистской Германией в 1938 году.

Источник: Википедия

В то же время, во время этой пресс-конференции Резников констатировал, что Украина и другие европейские страны тщательно следят за этой темой. В частности, наиболее заинтересованы такие страны, как Польша и Литва, очевидно, потому что имеют общую границу с Беларусью.

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