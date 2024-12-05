Ядерные угрозы, что звучат от Путина, не являются чем-то новым. Как рассказал 24 Каналу полковник армии Великобритании в отставке Гэмиш де Бреттон-Гордон, россияне угрожают ядерным оружием с начала войны.

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Что спровоцировало резкие заявления Путина

"В вопросе ядерного оружия действительно надо быть осторожными, но вряд ли нас ждет "армагеддон" – ядерная атака по всему миру. Ведь это было бы абсолютно против всего, что, по словам Путина, он пытается достичь", – заметил Гэмиш де Бреттон-Гордон.

Вероятно, новые угрозы диктатора спровоцировало разрешение Украине наносить удары ракетами Storm Shadow и ATACMS. Фактически, это сводит на нет тактическое ядерное оружие Путина. Ядерное оружие России – это или боеголовка на ракете "Искандер", или сброшенная с реактивного самолета Су-35. Оба эти тактические ядерные оружия имеют радиус действия около 400 миль.

Чтобы наносить удары по городам на территории Украины, их нужно запускать прямо из Украины или очень близко к границе. Путин теперь знает, что ему будет невероятно трудно со Storm Shadow и ATACMS,

– добавил британский полковник.

Поэтому угрозу ядерного удара можно отбросить, а западные лидеры не должны бояться Путина только потому, что он угрожает ею атаковать.

Самолеты НАТО могут защищать Украину

Путин заявил, что 21 ноября по Украине ударили гиперзвуковой ракетой "Орешник". Впоследствии в России добавили, что выпустят ее снова по бункерам командования и управления в Киеве и вокруг самой Украины. Это ни что иное, как эскалация войны.

Учитывая массированный натиск ракет, которые выпустили по Украине, особенно по энергетической инфраструктуре, Западу нужно обдумать, как поддержать Украину в ее противовоздушной обороне. Я считаю, что самолеты НАТО, в частности из Великобритании и Франции, должны быть привлечены для поддержки в вашем воздушном пространстве,

– заявил полковник Британии.

США сделали это, чтобы поддержать Израиль во время обстрела со стороны Ирана: и британские, и американские, и французские истребители сбивали ракеты из международного воздушного пространства. НАТО должно серьезно рассмотреть возможность сделать то же самое в Украине.

Насколько Кремль близок к применению ядерки

BBC сообщило о российском дезертире, который ранее служил в ядерных силах страны-агрессора. По его словам, ядерное оружие России в начале полномасштабного вторжения находилось в полной боевой готовности.

Впрочем, стоит понимать, что стратегические ядерные силы всегда находятся в состоянии повышенной боевой готовности. К примеру, британский ядерный потенциал есть на подводных лодках Trident, которые всегда готовы к стрельбе. Аналогичная ситуация в США и Франции – их ядерные силы всегда наготове,

– объяснил полковник Великобритании.

Надо отметить, что этого российского дезертира приравнивали к командиру высокого ранга. Это не так, он был младшим офицером, охранял базу, где хранится ядерное оружие. Поэтому наличие у него большого доступа к ядерке остается под вопросом.

"Все, кто имеют ядерное оружие, всегда находятся на пике готовности. Если ваш враг думает, что вы не выстрелите из своего ядерного оружия, то это уже не сдерживающий фактор. Россияне не были ближе к использованию ядерного оружия 24 февраля 2022 года, чем, возможно, сегодня", – подчеркнул Гэмиш де Бреттон-Гордон.