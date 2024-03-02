Институт изучения войны в отчете от 1 марта оценил риск применения Россией ядерного оружия. Владимир Путин продолжает использовать угрозы, но фактическое применение оружия массового уничтожения в Украине или в других странах мира остается маловероятным.

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Угрозы без действий

Как отмечают специалисты, 1 марта министерство обороны России заявило об успешном учебно-боевом пуске межконтинентальной баллистической ракеты РС-24 "Ярс". Она переносит боевую часть, содержащую несколько боеголовок.

В то же время Путин во время своего обращения к российской бюрократии 29 февраля утверждал, что Россия имеет вооружение, способное достичь стран Запада.

ISW продолжает считать, что Кремль часто использует ядерное бряцание саблей, чтобы навести страх у западных зрителей и ослабить поддержку Украины. Российское ядерное использование в Украине и за ее пределами крайне маловероятно.

Несмотря на громкую риторику российского руководства, международные эксперты сходятся во мнении, что реальная угроза ядерного удара со стороны Москвы остается на низком уровне. Очевидно, это связано с рисками глобальной ядерной эскалации и международной изоляции России.

Контекст