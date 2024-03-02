Інститут вивчення війни у звіті від 1 березня оцінив ризик застосування Росією ядерної зброї. Владімір Путін продовжує використовувати погрози, але фактичне застосування зброї масового знищення в Україні чи в інших країнах світу залишається малоймовірним.
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Погрози без дій
Як зазначають фахівці, 1 березня міністерство оборони Росії заявило про успішний навчально-бойовий пуск міжконтинентальної балістичної ракети РС-24 "Ярс". Вона переносить бойову частину, що містить кілька боєголовок.
Водночас Путін під час свого звернення до російської бюрократії 29 лютого стверджував, що Росія має озброєння, здатне досягти країн Заходу.
ISW продовжує вважати, що Кремль часто використовує ядерне брязкання шаблею, щоб навести страх у західних глядачів та послабити підтримку України. Російське ядерне використання в Україні та за її межами є вкрай малоймовірним.
Попри гучну риторику російського керівництва, міжнародні експерти сходяться на думці, що реальна загроза ядерного удару з боку Москви залишається на низькому рівні. Вочевидь, це пов'язано з ризиками глобальної ядерної ескалації та міжнародної ізоляції Росії.
Контекст
- Цими днями Росія провела навчальний запуск міжконтинентальної балістичної ракети "Ярс" з космодрому "Плесецьк", що викликало реакцію з боку США. Власне, Пентагон був проінформований про цю новину, після чого заявив про намір уважно стежити за подіями.
- Ракетний комплекс "Ярс" має такі характеристики: довжина ракети становить 17,8 метра, стартова маса – 46 тонн, а заявлене корисне навантаження – 1 250 кілограмів. Пуск ракети мав на меті підтвердження її тактико-технічних та літальних характеристик.
- Водночас Владімір Путін у своєму посланні до Федеральних зборів 29 лютого говорив про "повну готовність" ядерних сил Росії, що викликало занепокоєння міжнародної спільноти. Скажімо, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск закликав Євросоюз бути готовим до будь-яких сценаріїв.
- А от китайське МЗС відреагувало на ядерні погрози Путіна, закликаючи до стриманості та підтримання глобального стратегічного балансу. У Пекіні наголосили, що в ядерній війні переможців не буде.