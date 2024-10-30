Вероятно, это могла быть ракета "Сармат", но результат этого Украина увидит позже. Об этом 24 Каналу рассказал полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан, отметив, что подобные тренировки рассчитаны только для успокоения россиян.

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Какой пуск могли осуществить россияне на ядерных учениях

Полковник запаса ВСУ предположил, что вероятнее всего Россия могла бы применить ракеты "Сармат". Стартовая масса этой ракеты составляет 200 тонны, до 10 тонн весит боевая часть. Ее россияне скопировали с "Воеводы", ракеты, разработанной на украинском предприятии.

Они могли осуществить минометный старт, когда ракета запускается из шахты, а дальше в воздух. Что-то их там дёрнуло. Возможно, они осуществили такой пуск. Позже увидим результат и уже из возможностей россиян будем оценивать их потенциал,

– отметил Свитан.

Он пояснил, что все видео об этом рассчитаны только для информационного потока. Кремль пытается успокоить россиян, которые, по мнению полковника запаса ВСУ, уже немного понимают то, что их ждет впереди. Поэтому Путин пытается их "задобрить".

Заметьте! Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Сергей Грабский считает, что ядерные учения в России являются блефом. Оккупанты, по его убеждению, не используют реальные ядерные боеприпасы.

К слову, Путин заявил, что тренировки проводят из-за "роста геополитической напряженности". В то же время он подчеркнул, что использование ядерного оружия является "крайней, исключительной мерой обеспечения безопасности государства". России, по его словам, якобы, важно иметь современные и постоянно готовые к боевому применению стратегические силы.