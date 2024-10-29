Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Сергей Грабский отметил 24 Каналу, что проведение учений – это не более, чем блеф и шантаж. Причина в том, что главный компонент, которым является ядерный боеприпас, не привлекается.

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Что известно о ядерном оружии России

Оккупанты могут до потери сознания тренировать перемещение своих комплексов, транспортировки зарядов или развертывания и нанесения ядерных ударов, но на этом все. Стоит обратить внимание на абсолютно спокойную реакцию членов ядерного клуба, в частности Соединенных Штатов, Великобритании и Франции. Они понимают, что за действиями России не стоят никакие реальные шаги.

Никто из этих стран не заявил об изменении в алгоритмах обслуживания ядерных объектов на территории России. Поэтому все эти учения – это исключительно суета, связана с перемещением личного состава, персонала, какой-то техники, видов вооружения и отработки боевых алгоритмов,

– пояснил Сергей Грабский.

Он добавил, что страна-агрессор сама не знает, что имеет в своих руках, ведь за время существования никогда не проводила ни одного ядерного испытания боеприпасов. Россияне фактически не знают, что это такое, и с чем они имеют дело.

Сергей Грабский объяснил, что существуют два типа ядерных боезарядов: плутониевый и урановый. Для уранового не существует такого понятия как деградация. У него очень большой период распада, поэтому такую вероятность даже не стоит рассматривать.

Зато плутониевые заряды имеют достаточно ограниченное время эксплуатации и их нужно менять. Но определить готовность или неготовность боеприпаса можно только во время испытаний. А россияне этого никогда не делали.

Почему в России не было ядерных испытаний

Есть такое понятие как ядерная триада. К ней относятся Воздушные силы, ракетные войска стратегического назначения и Военно-морской флот. Использовать ядерный объект – это не просто взять с полки ядерную бомбу. Это очень длительный и сложный технологический процесс.

К тому же мир он не стоял на месте. Он отработал достаточно эффективный алгоритм контроля. Только на территории Украины, по определенным данным, есть около 15 тысяч датчиков контроля уровня радиации.

Любое перемещение любого радиоактивного объекта, которое является несанкционированным, сразу попадает в поле зрения международного сообщества, в частности МАГАТЭ. Также не забывайте, что существует система постоянного спутникового и оперативного слежения за каждым ядерным объектом,

– подчеркнул военный эксперт.

Так что, изменение в алгоритме обслуживания объекта вызовет мгновенную реакцию членов ядерного клуба. Поэтому даже если Россия захочет взять ядерную ракету и что-то с ней делать – об этом моментально станет известно.