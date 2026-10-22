Об этом президент Украины заявил в подкасте The Diary Of A CEO.

Прецедент для мировых конфликтов

По словам Зеленского, в случае применения ядерного оружия от России отвернутся даже те страны, которые до сих пор поддерживают с ней партнерские отношения, в частности США и Китай. Помимо потери союзников, подобный шаг создаст опасный прецедент для всего мира.

Глава государства подчеркнул, что многим приходит в голову угроза эскалации, однако применение ядерного оружия представляет слишком высокий риск для самого Кремля. Он отметил, что если Путин пойдет на такой шаг, то подобное оружие может быть использовано и в других конфликтах.

Если одна страна может это сделать, то в случае конфликта где-то еще – в другом регионе, например, на Ближнем Востоке – это означает, что если ядерное оружие было применено один раз, то оно может быть применено второй или третий раз,

– сказал Зеленский.

Также президент добавил, что Владимир Путин и созданная им система прочно держатся друг за друга. По мнению Зеленского, смена руководства в Кремле произойдет только естественным путем, когда жизнь российского диктатора подойдет к концу.

Ранее президент рассказал о том, как в первые дни вторжения Россия распространяла фейки о его побеге из Киева.