На цьому президент України наголосив у подкасті The Diary Of A CEO.

Прецедент для світових конфліктів

За словами Зеленського, у разі застосування ядерної зброї від Росії відвернуться навіть ті країни, які досі зберігають з нею партнерство, зокрема США та Китай. Окрім втрати союзників, подібний крок створить небезпечний прецедент для всього світу.

Глава держави підкреслив, що багатьом спадає на думку загроза ескалації, однак використання ядерної зброї є занадто високим ризиком для самого Кремля. Він зазначив, що якщо Путін піде на такий крок, то подібна зброя може бути використана й в інших конфліктах.

Якщо одна країна може це зробити, то у випадку конфлікту десь іще – в іншому регіоні, наприклад, на Близькому Сході – це означає, що якщо ядерна зброя була застосована раз, то вона може бути застосована вдруге чи втретє,

– сказав Зеленський.

Також президент додав, що Володимир Путін та створена ним система міцно тримаються один за одного. На переконання Зеленського, зміна керівництва у Кремлі відбудеться лише природним шляхом, коли життя російського диктатора закінчиться.

Раніше президент розповів про те, як у перші дні вторгнення Росія поширювала фейки про його втечу з Києва.