Москва усиливает ПВО: сможет ли Россия перехватить ядерные ракеты Европы, Politico

Аналитический центр RUSI проанализировал развитие российской ПВО и защиту стратегических объектов. Также были рассмотрены потенциальные последствия для ядерного сдерживания Великобритании и Франции.

Об этом сообщило Politico.

Сможет ли Россия сбивать ядерные ракеты Европы?

Системы противоракетной обороны становятся все более эффективными. В 2024 году Израиль и США перехватили около 90% иранских баллистических ракет во время двух массированных атак.

В RUSI отмечают, что, если подобный уровень защиты будет иметь Москва, ограниченный удар Британии или Франции может не сработать.

Европейское ядерное оружие снова "в центре внимания". Часть стран хочет обсудить создание собственных сил сдерживания в дополнение к американским.

Несмотря на то, что НАТО остается основой безопасности, Франция, Германия и Швеция все активнее говорят об усилении роли Европы из-за сомнений относительно готовности США сдержать Россию.

После завершения договора о ядерном оружии между США и Россией, тема европейской ядерной безопасности снова стала актуальной. В то же время Россия и Китай наращивают арсеналы, а Кремль начал угрожать Украине ядерным ударом.

