Запад позволил лукашенко разбрасываться угрозами

Кроме того, он пригрозил Западу, сказав, что обострять отношения с беларусью, как с "союзным государством с ядерным оружием", нельзя. В общем, все это звучит, как сказки, однако такое оружие действительно, вероятно, будет у сателлита россии. Об этом 24 каналу рассказал белорусский оппозиционер, заместитель председателя объединенного переходного кабинета беларуси Павел Латушко.

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Он подчеркнул, что лукашенко правит белорусью уже в течение 28 лет, и все это время Запад позволяет ему делать то, что он захочет. В том числе и осуществлять политические заказные убийства и репрессии, которые за последние 2 года приобрели масштабный характер.

Кроме того, лукашенко постоянно создает проблемы соседям. Речь идет не только об Украине, на которую с территории беларуси регулярно летят российские ракеты, но и о Польше, Литве и Латвии, гибридная война против которых снова обострилась в последнее время.

Он продолжает использовать эти инструменты. Почему он это делает? Потому что ему разрешают,

– убежден Латушко.

Он считает, что лукашенко также позволили сделать это последнее заявление, которое нельзя рассматривать иначе, как ядерный шантаж цивилизованного мира.

"Заметьте, что он делает это заявление тогда, когда европейцы находятся на каникулах, когда весь мир, кроме Украины, снова не реагирует. Никто этой темой особо не заинтересовался, по крайней мере, я не вижу, чтобы мировая пресса или политики высказали какие-то мнения по этому поводу", – объяснил оппозиционер.

Действительно ли у беларуси будет ядерное оружие

Латушко считает, что ядерное оружие либо уже на территории беларуси, либо на подходе. Сомнений в том, что лукашенко все же получит его, у оппозиционера нет.

"лукашенко – тот человек, который не бросает слова на ветер. Он реализует эту угрозу и сделает все, чтобы ядерное оружие было на территории беларуси. Это его мечта, он всегда считал выведение ядерного оружия с территории страны политической ошибкой", – говорит он.

белорусский диктатор хочет обладать ядерным оружием по нескольким причинам. Во-первых, чтобы создать угрозу для Запада и шантажировать его. А во-вторых, чтобы обеспечить свою безопасность. Ведь мала вероятность того, что кто-то будет пытаться сбросить его с "престола", когда на территории беларуси, пусть даже и под российским контролем, но все же будет ядерное оружие.

Таким образом, россия держит беларусь в своих объятиях мертвой хваткой до тех пор, пока в москве будет править режим, который при поддержке лукашенко развязал войну против Украины,

– подытожил Латушко.

Оппозиционер Павел Латушко о возможности получения ядерного оружия беларусью: смотрите видео



Напомним, что, как отметил экс-сотрудник СБУ Иван Ступак, в последнее время лукашенко практически не говорит об Украине. Он считает, что так белорусский диктатор пытается забыть об Украине и о том, как на нее летят ракеты с его территории. Впрочем, это не помешало лукашенко "поздравить" украинцев с Днем Независимости, более того – цинично пожелать нам "мирного неба".