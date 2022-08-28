Захід дозволив лукашенку розкидатися погрозами

Крім того, він пригрозив Заходу, сказавши, що загострювати стосунки з білоруссю як з "союзною державою з ядерною зброєю" не можна. Загалом усе це звучить як казки, однак така зброя і справді, ймовірно, буде у сателіта росії. Про це 24 каналу розказав білоруський опозиціонер, заступник голови об’єднаного перехідного кабінету білорусі Павло Латушко.

До теми Погрози лукашенка про готовність бомбардувальників із ядерною зброєю: про які літаки мовиться

Він наголосив, що лукашенко править білоруссю вже протягом 28 років, і весь цей час Захід дозволяє йому робити те, що він захоче. Зокрема й здійснювати політичні замовні вбивства та репресії, які за останні 2 роки набули масштабного характеру.

Крім того, лукашенко постійно створює проблеми сусідам. Мова йде не лише про Україну, на яку з території білорусі регулярно летять російські ракети, а й про Польщу, Литву та Латвію, гібридна війна проти яких знову загострилася останнім часом.

Він продовжує використовувати ці інструменти. Чому він це робить? Тому що йому дозволяють,

– переконаний Латушко.

Він вважає, що лукашенку так само дозволили зробити цю останню заяву, яку не можна розглядати інакше, аніж ядерний шантаж цивілізованого світу.

"Зауважте, що він робить цю заяву тоді, коли європейці перебувають на канікулах, коли весь світ, окрім України, знову не реагує. Ніхто цією темою особливо не зацікавився, принаймні я не бачу, щоб світова преса чи політики висловили якісь думки щодо цього", – пояснив опозиціонер.

Чи справді білорусь матиме ядерну зброю

Латушко вважає, що ядерна зброя або вже на території білорусі, або ж на підході. Сумнівів у тому, що лукашенко все ж отримає її, опозиціонер не має.

"лукашенко – та людина, яка не кидає слів на вітер. Він реалізує цю погрозу й зробить все, щоб ядерна зброя була на території білорусі. Це його мрія, він завжди вважав вивід ядерної зброї з території країни політичною помилкою", – каже він.

білоруський диктатор хоче мати ядерну зброю з кількох причин. По-перше, аби створити загрозу для Заходу та шантажувати його. А по-друге, щоб забезпечити власну безпеку. Адже мала ймовірність того, що хтось намагатиметься скинути його з "престолу", коли на території білорусі, нехай навіть і під російським контролем, але все ж буде ядерна зброя.

Таким чином росія отримує білорусь в свої обійми мертвою хваткою до тих пір, поки в москві буде правити режим, який за підтримки лукашенка розв'язав війну проти України,

– підсумував Латушко.

Опозиціонер Павло Латушко про можливість отримання ядерної зброї білоруссю: дивіться відео



Нагадаємо, що, як зауважив ексспівробітник СБУ Іван Ступак, останнім часом лукашенко практично не говорить про Україну. Він вважає, що так білоруський диктатор намагається забути про Україну та те, як на неї летять ракети з його ж території. Утім, це не завадило лукашенку "привітати" українців з Днем Незалежності, ба більше – цинічно побажати нам "мирного неба".