Про це 24 каналу розповів колишній співробітник СБУ, експерт Інституту майбутнього Іван Ступак. Останні два – три тижні він спостерігав за риторикою лукашенка і помітив, що білоруський диктатор за цей час взагалі про Україну нічого не говорить.
До теми Погрози лукашенка про готовність бомбардувальників із ядерною зброєю: про які літаки мовиться
За його словами, лукашенко згадує про сільське господарство, польові роботи, тобто все, що завгодно, але нічого про Україну.
Адже там була "бавовна" в білорусі. І нічого, не було ніяких погроз. Тощо. І лише вчора він почав розходитися про те, що в Україні "нацики" сидять на верхівках. Я подумав, о, прокинувся лукашенко,
– зізнається Ступак.
Він каже, що тепер почалася історія про те, що він з путіном вже облаштували літаки, аби ті могли нести ядерну зброю.
На його думку, лукашенко намагається забути про Україну, але йому там дають копняка періодично і кажуть говорити про Україну.
Ступак про риторику лукашенка щодо України: відео
Загроза наступу з білорусі: останні новини
- Представник ГУР Міноборони Вадим Скібіцький розповів, скільки військових росії перебувають у білорусі. Він запевнив, що достатньої кількості живої сили, яка може невдовзі поповнити статистику втрат ворога, там зараз немає.
- За оцінками розвідки, це близько тисячі військовослужбовців росії. Крім того, на території країни-посіпаки розгорнули два вузли зв'язку. “Ця скромна кількість російських військових”, – підкреслює Скібіцький, що свідчить про мінімальну загрозу сухопутного вторгнення з території білорусі.
- Скібіцький також розповів про живу силі білорусів. Він зауважив, що поблизу кордону зараз перебувають лише окремі підрозділи сил спеціальної операції. Натомість наша розвідка не фіксує перекидання сухопутного контингенту чи нарощення.
- Але він підкреслив, що недооцінювати білорусь наразі не можна. Щонайменше тому, що росіяни використовують її для ракетних обстрілів нашої держави. Там перебуває один дивізіон ракетного комплексу "Іскандер".