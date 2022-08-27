Про це 24 каналу розповів колишній співробітник СБУ, експерт Інституту майбутнього Іван Ступак. Останні два – три тижні він спостерігав за риторикою лукашенка і помітив, що білоруський диктатор за цей час взагалі про Україну нічого не говорить.

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За його словами, лукашенко згадує про сільське господарство, польові роботи, тобто все, що завгодно, але нічого про Україну.

Адже там була "бавовна" в білорусі. І нічого, не було ніяких погроз. Тощо. І лише вчора він почав розходитися про те, що в Україні "нацики" сидять на верхівках. Я подумав, о, прокинувся лукашенко,

– зізнається Ступак.

Він каже, що тепер почалася історія про те, що він з путіном вже облаштували літаки, аби ті могли нести ядерну зброю.

На його думку, лукашенко намагається забути про Україну, але йому там дають копняка періодично і кажуть говорити про Україну.

Цікаво! Білоруський диктатор олександр лукашенко посмів цинічно "привітати" Україну з Днем Незалежності та побажав миру. Але навіть у цей день з території білорусі на нас летіли ракети. Білоруський опозиціонер Павло Латушко вважає, що це "вітання" лукашенка було направлено на білорусів, а не українців.

Ступак про риторику лукашенка щодо України: відео



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