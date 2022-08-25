Про це 24 каналу сказав білоруський опозиціонер Павло Латушко. Він каже, що лукашенко – це політична тварина, і зробив він це у своїх політичних інтересах.
До теми Загрози наземної операції зі сторони білорусі наразі немає, – ГУР
На його думку, єдиний інтерес лукашенка – збереження влади.
Ця заява була направлена на внутрішню білоруську аудиторію, де пропаганда намагається створити негатичний образ України та показує, що "війну ведуть" США, Велика Британія, Польща на чолі з НАТО проти росії. Нібито Україна лише інструмент у цій війні, а білорусь проводить миролюбну політику,
– заяви Латушко.
Опозиціонер вважає, що цим "привітанням" лукашенко намагався "підживити" цю риторику. Він додав, що це підхопили всі державні ЗМІ і на людей, які отримують інформацію з одного джерела, це "лягло" в інтересах лукашенка.
За його словами, пропаганда показала лукашенка добрим, миролюбним та тим, який виступає за хороші відносини з Україною. "Це політична тварина, це брехня та цинізм", – відповів Латушко.
Як лукашенко "привітав" Україну з Днем Незалежності
- 24 серпня на сайті лукашенка з'явилося привітання України з Днем Незалежності. Він назвав війну проти України, вбивства та катування мирних людей, мародерства та геноцид нашого народу "сьогоднішніми протиріччями", які не вплинуть на "щирі добросусідські стосунки" країн.
- Також лукашенко збирається розвивати дружні контакти на всіх рівнях, хоча важко уявити собі людину, яка погодиться завдати собі такого потужного удару по репутації.
- Втім, вигадки лукашенка про гарні стосунки – не найцинічніша частина привітання. З-поміж іншого він вирішив побажати Україні "мирного неба, толерантності, мужності, сили та успіхів у відновленні гідного життя".
Латушко пояснив, чому лукашенко привітав Україну з Днем Незалежності: відео
До слова, на такі "вітання" Лукашенка відреагували в Офісі Президента. Радник керівника ОП Михайло Подоляк заявив, що лукашенко живе у мріях, ніби світ не фіксує його причетності до цієї війни.