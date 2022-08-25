Про це 24 каналу сказав білоруський опозиціонер Павло Латушко. Він каже, що лукашенко – це політична тварина, і зробив він це у своїх політичних інтересах.

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На його думку, єдиний інтерес лукашенка – збереження влади.

Ця заява була направлена на внутрішню білоруську аудиторію, де пропаганда намагається створити негатичний образ України та показує, що "війну ведуть" США, Велика Британія, Польща на чолі з НАТО проти росії. Нібито Україна лише інструмент у цій війні, а білорусь проводить миролюбну політику,

– заяви Латушко.

Опозиціонер вважає, що цим "привітанням" лукашенко намагався "підживити" цю риторику. Він додав, що це підхопили всі державні ЗМІ і на людей, які отримують інформацію з одного джерела, це "лягло" в інтересах лукашенка.

За його словами, пропаганда показала лукашенка добрим, миролюбним та тим, який виступає за хороші відносини з Україною. "Це політична тварина, це брехня та цинізм", – відповів Латушко.

Як лукашенко "привітав" Україну з Днем Незалежності

24 серпня на сайті лукашенка з'явилося привітання України з Днем Незалежності. Він назвав війну проти України, вбивства та катування мирних людей, мародерства та геноцид нашого народу "сьогоднішніми протиріччями", які не вплинуть на "щирі добросусідські стосунки" країн.

Також лукашенко збирається розвивати дружні контакти на всіх рівнях, хоча важко уявити собі людину, яка погодиться завдати собі такого потужного удару по репутації.

Втім, вигадки лукашенка про гарні стосунки – не найцинічніша частина привітання. З-поміж іншого він вирішив побажати Україні "мирного неба, толерантності, мужності, сили та успіхів у відновленні гідного життя".

Латушко пояснив, чому лукашенко привітав Україну з Днем Незалежності: відео



До слова, на такі "вітання" Лукашенка відреагували в Офісі Президента. Радник керівника ОП Михайло Подоляк заявив, що лукашенко живе у мріях, ніби світ не фіксує його причетності до цієї війни.