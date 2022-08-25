Об этом 24 каналу сказал белорусский оппозиционер Павел Латушко. Он говорит, что лукашенко – это политическое животное, и сделал это в своих политических интересах.
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По его мнению, единственный интерес лукашенко – сохранение власти.
Это заявление направлено на внутреннюю белорусскую аудиторию, где пропаганда пытается создать негативный образ Украины и показывает, что "войну ведут" США, Великобритания, Польша во главе с НАТО против россии. Якобы Украина только инструмент в этой войне, а Беларусь проводит миролюбивую политику,
– заявления Латушко.
Оппозиционер считает, что этим "поздравлением" лукашенко пытался "подкормить" эту риторику. Он добавил, что это подхватили все государственные СМИ и на людей, получающих информацию из одного источника, это "легло" в интересах лукашенко.
По его словам, пропаганда показала лукашенко добрым, миролюбивым и тем, кто выступает за хорошие отношения с Украиной. "Это политическое животное, это ложь и цинизм", – ответил Латушко.
Как лукашенко поздравил Украину с Днем Независимости
- 24 августа на сайте лукашенко появилось поздравление Украины с Днем Независимости. Он назвал войну против Украины, убийства и пытки мирных людей, мародерства и геноцид нашего народа "сегодняшними противоречиями", которые не повлияют на "искренние добрососедские отношения" стран.
- Также лукашенко собирается развивать дружеские контакты на всех уровнях, хотя трудно представить себе человека, который согласится нанести себе столь мощный удар по репутации.
- Впрочем, выдумки лукашенко о хороших отношениях – не самая циничная часть приветствия. В частности, он решил пожелать Украине "мирного неба, толерантности, мужества, силы и успехов в восстановлении достойной жизни".
Латушко объяснил, почему лукашенко поздравил Украину с Днем Независимости: видео
К слову, на такие "поздравления" оукашенко отреагировали в Офисе Президента. Советник руководителя ОП Михаил Подоляк заявил, что лукашенко живет в мечтах, будто мир не фиксирует его причастность к этой войне.