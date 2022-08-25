Об этом 24 каналу сказал белорусский оппозиционер Павел Латушко. Он говорит, что лукашенко – это политическое животное, и сделал это в своих политических интересах.

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По его мнению, единственный интерес лукашенко – сохранение власти.

Это заявление направлено на внутреннюю белорусскую аудиторию, где пропаганда пытается создать негативный образ Украины и показывает, что "войну ведут" США, Великобритания, Польша во главе с НАТО против россии. Якобы Украина только инструмент в этой войне, а Беларусь проводит миролюбивую политику,

– заявления Латушко.

Оппозиционер считает, что этим "поздравлением" лукашенко пытался "подкормить" эту риторику. Он добавил, что это подхватили все государственные СМИ и на людей, получающих информацию из одного источника, это "легло" в интересах лукашенко.

По его словам, пропаганда показала лукашенко добрым, миролюбивым и тем, кто выступает за хорошие отношения с Украиной. "Это политическое животное, это ложь и цинизм", – ответил Латушко.

Как лукашенко поздравил Украину с Днем Независимости

24 августа на сайте лукашенко появилось поздравление Украины с Днем Независимости. Он назвал войну против Украины, убийства и пытки мирных людей, мародерства и геноцид нашего народа "сегодняшними противоречиями", которые не повлияют на "искренние добрососедские отношения" стран.

Также лукашенко собирается развивать дружеские контакты на всех уровнях, хотя трудно представить себе человека, который согласится нанести себе столь мощный удар по репутации.

Впрочем, выдумки лукашенко о хороших отношениях – не самая циничная часть приветствия. В частности, он решил пожелать Украине "мирного неба, толерантности, мужества, силы и успехов в восстановлении достойной жизни".

Латушко объяснил, почему лукашенко поздравил Украину с Днем Независимости: видео



К слову, на такие "поздравления" оукашенко отреагировали в Офисе Президента. Советник руководителя ОП Михаил Подоляк заявил, что лукашенко живет в мечтах, будто мир не фиксирует его причастность к этой войне.