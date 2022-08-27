Об этом 24 каналу рассказал бывший сотрудник СБУ, эксперт Института будущего Иван Ступак. Последние две-три недели он наблюдал за риторикой лукашенко и заметил, что белорусский диктатор за это время вообще об Украине ничего не говорит.
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По его словам, лукашенко вспоминает о сельском хозяйстве, полевых работах, то есть все, что угодно, но ничего об Украине.
Ведь там был "хлопок" в белоруси. И ничего, не было никаких угроз. Тому подобное. И только вчера он начал расходиться о том, что в Украине нацики сидят на верхушках. Я подумал, о, проснулся лукашенко,
– признается Ступак.
Он говорит, что теперь началась история о том, что они с путиным уже обустроили самолеты, чтобы они могли нести ядерное оружие.
По его мнению, лукашенко пытается забыть об Украине, но ему там дают пинок периодически и говорят об Украине.
Ступак о риторике лукашенко по отношению к Украине: видео
Угроза наступления из беларуси: последние новости
- Представитель ГУР Минобороны Вадим Скибицкий рассказал, сколько военных россии находятся в беларуси. Он заверил, что достаточного количества живой силы, которая вскоре может пополнить статистику потерь врага, там сейчас нет.
- По оценкам разведки, это около тысячи военнослужащих россии. Кроме того, на территории страны-миньона развернули два узла связи. "Это скромное количество российских военных", — подчеркивает Скибицкий, что свидетельствует о минимальной угрозе сухопутного вторжения с территории беларуси.
- Скибицкий также рассказал о живой силе белорусов. Он отметил, что вблизи границы сейчас находятся только отдельные подразделения сил специальной операции. В то же время наша разведка не фиксирует перекидывание сухопутного контингента или наращивания.
- Но он подчеркнул, что недооценивать беларусь пока нельзя. По меньшей мере, потому, что россияне используют ее для ракетных обстрелов нашего государства. Там находится один дивизион ракетного комплекса "Искандер".