Об этом 24 каналу рассказал бывший сотрудник СБУ, эксперт Института будущего Иван Ступак. Последние две-три недели он наблюдал за риторикой лукашенко и заметил, что белорусский диктатор за это время вообще об Украине ничего не говорит.

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По его словам, лукашенко вспоминает о сельском хозяйстве, полевых работах, то есть все, что угодно, но ничего об Украине.

Ведь там был "хлопок" в белоруси. И ничего, не было никаких угроз. Тому подобное. И только вчера он начал расходиться о том, что в Украине нацики сидят на верхушках. Я подумал, о, проснулся лукашенко,

– признается Ступак.

Он говорит, что теперь началась история о том, что они с путиным уже обустроили самолеты, чтобы они могли нести ядерное оружие.

По его мнению, лукашенко пытается забыть об Украине, но ему там дают пинок периодически и говорят об Украине.

Любопытно! белорусский диктатор александр лукашенко посмел цинично поздравить Украину с Днем Независимости и пожелал мира. Но даже в этот день с территории беларуси на нас летели ракеты. белорусский оппозиционер Павел Латушко считает, что это "поздравление" лукашенко было направлено на белорусов, а не украинцев.

Ступак о риторике лукашенко по отношению к Украине: видео



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