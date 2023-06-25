Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров, распространяют российские СМИ, сообщает 24 Канал. По его словам, полный контроль над оружием будет принадлежать России.

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Лавров убеждает, что Россия ничего не нарушает

Лавров заявил, что в рамках договора о Союзном государстве Россия и Белоруссия имеют право договариваться о размещении ядерного оружия. Более того, по словам главы российского МИД, это якобы никак не нарушает Договор о нераспространении ядерного оружия. В качестве аргумента он приводит тот факт, что это вооружение будет контролировать совсем не Лукашенко.

Ни Минск, ни Москва никак не нарушают никаких международных обязательств, в том числе по Договору о нераспространении ядерного оружия. Мы сохраняем контроль над оружием, которое будет размещено на территории нашего союзника,

– заявил Лавров.

А дальше глава российского МИДа начал традиционно обвинять во всем США. Мол, вот почему Вашингтон разместил ядерное оружие на территории пяти неядерных государств Европы, которые являются членами НАТО. Очевидно, что Кремль только ищет оправдание своим действиям, но Лавров уже даже забыл первоначальный аргумент, ведь о размещении ядерного оружия в Беларуси было объявлено после сообщения Великой Британии о предоставлении Украине боеприпасов с обедненным ураном.

Российское ядерное оружие в Беларуси

О размещении ядерного оружия в Беларуси кремлевский диктатор Владимир Путин объявил еще в марте 2023 года. В мае министры обороны России и Беларуси подписали соответствующий договор.

Помимо тактического ядерного оружия Россия планирует разместить в Беларуси ракетный комплекс "Искандер-М", способный запускать ракеты с ядерной боеголовкой.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко любит ядерные угрозы миру не меньше, чем чиновники в России. По его словам, он не просил Путина размещать тактическое ядерное оружие в Беларуси, а потребовал это сделать.

В июне Путин уже успел заявить о том, что доставили оружие в Беларусь. Однако по состоянию на 20 июня 2023 года, по словам руководителя ГУР МО Кирилла Буданова, ядерного оружия в Беларуси нет.