Відповідну заяву зробив міністр закордонних справ Росії Сєргєй Лавров, яку поширюють російські ЗМІ, повідомляє 24 Канал. За його словами, повний контроль над зброєю належатиме Росії.

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Лавров переконує, що Росія нічого не порушує

Лавров заявив, що в межах договору про Союзну державу Росія і Білорусь мають право домовлятися про розміщення ядерної зброї. Ба більше, за словами глави російського МЗС, це нібито ніяк не порушує Договір про нерозповсюдження ядерної зброї. Як аргумент він наводить той факт, що це озброєння контролюватиме зовсім не Лукашенко.

Ні Мінськ, ні Москва жодним чином не порушують жодного міжнародного зобов'язання, у тому числі за Договором про нерозповсюдження ядерної зброї. Ми зберігаємо контроль над зброєю, яка буде розміщена на території нашого союзника,

– заявив Лавров.

А далі глава російського МЗС почав традиційно звинувачувати у всьому США. Мовляв, от чомусь Вашингтон розмістив ядерну зброю на території п'яти неядерних держав Європи, які є членами НАТО. Очевидно, що Кремль тільки шукає виправдання своїм діям, але от Лавров уже навіть забув початковий аргумент, адже про розміщення ядерної зброї в Білорусі було оголошено після повідомлення Великої Британії про надання Україні боєприпасів зі збідненим ураном.

Російська ядерна зброя у Білорусі

Про розміщення ядерної зброї в Білорусі кремлівський диктатор Владімір Путін оголосив ще у березні 2023 року. У травні міністри оборони Росії та Білорусі підписали відповідний договір.

Крім тактичної ядерної зброї Росія планує розмістити в Білорусі ракетний комплекс "Іскандер-М", який здатний запускати ракети з ядерною боєголовкою.

Самопроголошений президент Білорусі Алєксандр Лукашенко полюбляє ядерні погрози світові не менше, ніж високопосадовці в Росії. За його словами, він не просив Путіна розміщувати тактичну ядерну зброю в Білорусі, а вже вимагав це зробити.

У червні Путін вже встиг заявити про те, що зброю доставили у Білорусь. Однак станом на 20 червня 2023 року, за словами керівника ГУР МО Кирила Буданова ядерної зброї у Білорусі немає.