Есть ли у Беларуси российское ядерное оружие: Тихановская ответила

Пока нет подтвержденных фактов, которые бы свидетельствовали, что ядерное оружие уже размещено на территории Беларуси. В то же время тема ядерного присутствия регулярно используется режимом Александра Лукашенко как средство давления и запугивания Запада.

Об этом в интервью РБК-Украина заявила лидер белорусской демократической оппозиции Светлана Тихановская.

Смотрите также Украина запустила "Фламинго" по полигону "Капустин Яр", откуда Россия запускает "Орешник"

Есть ли у Беларуси ядерное оружие?

Минск постоянно манипулирует ядерной риторикой, пытаясь создать ощущение угрозы в регионе.

"Мы не имеем доказательств, что это оружие уже есть в Беларуси, но оно всегда есть в регионе. Они провоцируют и хотят казаться сильнее. Они хотят, чтобы Европа уделяла больше внимания собственной безопасности, а не, например, помощи Украине", – отметила Тихановская.

Она подчеркнула, что такие заявления являются элементом гибридной войны, которую режим Лукашенко ведет в связке с Кремлем. По словам оппозиционерки, власть Беларуси сознательно формирует иллюзию угрозы, чтобы повлиять на позицию западных стран.

"Это также гибридная атака и гибридная война, и Лукашенко является соучастником", - добавила Тихановская.

Ранее Минск и Москва пугали Европу и Украину тем, что на территории Беларуси есть комплекс "Орешник".

Какую роль Беларусь играет в российской агрессии?

Говоря о роли белорусского диктатора в войне против Украины, Тихановская заявила, что Минск уже сделал максимум возможного в ущерб Киеву и может продолжить эти действия в дальнейшем.

"Поэтому, если кто-то говорит, что Лукашенко не виноват или что он не может быть настолько плохим, поверьте мне, все плохое, что Лукашенко мог сделать Украине, он уже сделал и будет продолжать делать", – сказала политик.

Отдельно Тихановская обратила внимание, что отсутствие прямого вторжения белорусской армии в Украину не является заслугой Лукашенко. По ее словам, это стало возможным только благодаря позиции белорусского общества, которое категорически не поддерживает войну.

Также оппозиционерка напомнила, что режим в Минске продолжает гибридное давление на страны ЕС – Польшу, Литву и Латвию, в частности из-за миграционных кризисов и громких инцидентов вроде принудительной посадки самолета Ryanair в 2021 году с белорусским оппозиционером Романом Протасевичем на борту.

"Пока Лукашенко служит России, не будет безопасности в Украине и для наших западных друзей", – резюмировала Тихановская.

Сколько у России ракет "Орешник"?