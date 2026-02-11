Про це в інтерв’ю РБК-Україна заявила лідерка білоруської демократичної опозиції Світлана Тихановська.

Чи є у Білорусі ядерна зброя?

Мінськ постійно маніпулює ядерною риторикою, намагаючись створити відчуття загрози в регіоні.

"Ми не маємо доказів, що ця зброя вже є в Білорусі, але вона завжди є в регіоні. Вони провокують і хочуть здаватися сильнішими. Вони хочуть, щоб Європа приділяла більше уваги власній безпеці, а не, наприклад, допомозі Україні", – зазначила Тихановська.

Вона наголосила, що такі заяви є елементом гібридної війни, яку режим Лукашенка веде у зв’язці з Кремлем. За словами опозиціонерки, влада Білорусі свідомо формує ілюзію загрози, щоб вплинути на позицію західних країн.

"Це також гібридна атака і гібридна війна, і Лукашенко є співучасником", - додала Тихановська.

Раніше Мінськ і Москва лякали Європу і Україну тим, що на території Білорусі є комплекс "Орешник".

Яку роль Білорусь відіграє у російській агресії?

Говорячи про роль білоруського диктатора у війні проти України, Тихановська заявила, що Мінськ уже зробив максимум можливого на шкоду Києву й може продовжити ці дії надалі.

"Тому, якщо хтось каже, що Лукашенко не винен або що він не може бути настільки поганим, повірте мені, все погане, що Лукашенко міг зробити Україні, він уже зробив і продовжуватиме робити", – сказала політикиня.

Окремо Тихановська звернула увагу, що відсутність прямого вторгнення білоруської армії в Україну не є заслугою Лукашенка. За її словами, це стало можливим лише завдяки позиції білоруського суспільства, яке категорично не підтримує війну.

Також опозиціонерка нагадала, що режим у Мінську продовжує гібридний тиск на країни ЄС – Польщу, Литву та Латвію, зокрема через міграційні кризи та гучні інциденти на кшталт примусової посадки літака Ryanair у 2021 році з білоруським опозиціонером Романом Протасевичем на борту.

"Доки Лукашенко служить Росії, не буде безпеки в Україні та для наших західних друзів", – резюмувала Тихановська.

