Такое мнение 24 Каналу высказал дипломат, экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко, заметив, что сейчас у нас остается два варианта. Один из них – восстановление ядерного оружия.

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Украине надо думать о восстановлении ядерки

По словам дипломата, когда Украина стала независимой, она могла торговаться, что-то требовать и делать совсем другие шаги, чем делала. Однако наша страна не имела опыта, а экономическая ситуация была не лучшей. Она потеряла субъектность и стала "лакомым куском" для других. Западные соседи успели запрыгнуть в "натовский поезд", но не Украина.

Или мы обречены? Нет. Я думаю, в экспертной среде надо начинать спокойную, взвешенную дискуссию о том, что если Будапештский меморандум не действует, мы не имеем гарантий, нам надо думать о восстановлении своего ядерного оружия. Ведь другого элемента сдерживания врага у нас пока нет,

– подчеркнул он.

В противном случае – Украина может требовать ускоренное вступление в НАТО и двусторонние соглашения с теми странами, которые могут гарантировать нашу безопасность. Речь идет о США, Великобритании и Франции.

"Или все это, или ядерное оружие. У нас есть для этого все возможности: люди, технологии, проблем не будет. Иначе мы поставим под сомнение существование своего государства, а этого делать никто не позволит", – сказал Огрызко.

Он добавил, что во время, когда страна противостоит врагу, нечеткая позиция партнеров еще больше его стимулирует. Поэтому Украине нужно действовать – спокойно, осторожно, делать все то, что нужно. А когда придет время – представить свой весомый аргумент.

Кстати, бывший командующий британских войск в Афганистане и правозащитник Ричард Кемп предположил, что Великобритания могла бы помочь Украине развить собственный ядерный потенциал.