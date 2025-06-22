Журналист и аналитик издания BILD Юлиан Рёпке отметил в разговоре с 24 Каналом, что на Западе отсутствует соответствующая политическая воля. Ни одна европейская страна не предоставляет Украине 0,5% собственного ВВП.

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Всегда оставляют России время

Рёпке напомнил, что Эстония выступила с предложением выделять 0,25% от ВВП страны на военную помощь Украине. Однако эту инициативу поддержали только пару небольших стран.

Все европейские страны могли бы оказать поддержку Киеву, чтобы он мог победить российскую армию. Однако поскольку это не происходит, в то время, как наше руководство говорит об обратном, в этом нет никакого интереса,

– подчеркнул журналист.

Запад начал свою военную помощь с предоставления 5 тысяч шлемов, потом было противовоздушное оружие, после появились первые танки, гаубицы. А сейчас западные партнеры уже дают истребители F-16. Если бы, по его мнению, Запад сразу передал все это оружие Украине, то для россиян это было бы неожиданностью.

Сейчас, к сожалению, мы находимся в ситуации, когда Украина получает больше F-16, но не имеет средств обеспечения защиты аэродромов. Так могут ли помочь эти истребители, если Украине нужны аэродромы, защищенные противовоздушной обороной? В то же время у Киева заканчиваются ракеты для Patriot и IRIS-T,

– отметил аналитик BILD.

Поэтому стратегия Запада давать Украине вооружение понемногу приводит к тому, что, по словам журналиста, у России всегда остается время на адаптацию к вооружению, поступающего украинской армии. Это одна из причин того, что с ноября 2022 года не произошло каких-либо значительных освобождений украинской территории от оккупантов.

Однако Европа чувствует угрозу со стороны России – особенно политики. Поэтому они не хотят, чтобы Кремль оказался в ситуации, когда сможет применять новое оружие,

– сказал он.

Если Россия будет медленно завоевывать новые украинские территории на Востоке, по словам аналитика BILD, при этом терроризируя мирное население и убивая от 50 до 100 украинских солдат в сутки, для многих европейских лидеров это – стабильная ситуация, с которой они согласны.

"Это цинично, однако, по их мнению, эта ситуация не включает риск того, что Россия одновременно нанесет удар, например, по странам Балтии", – подчеркнул Юлиан Рьопке.

Напомним, что помощь Германии, по словам экс-сотрудника СБУ Ивана Ступака, сосредоточена, в частности, на собственной программе Украины по производству крылатых и баллистических ракет. Когда она будет запущена в полную силу, это, как отметил он, может "весомо повлиять на линию разграничения и интенсивность атак по Украине". Также Киев сможет уничтожать определенные пусковые установки России.