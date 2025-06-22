Журналіст та аналітик видання BILD Юліан Рьопке наголосив у розмові з 24 Каналом, що на Заході відсутня відповідна політична воля. Жодна європейська країна не надає Україні 0,5% власного ВВП.

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Завжди залишають Росії час

Рьопке нагадав, що Естонія виступила з пропозицією виділяти 0,25% від ВВП країни на військову допомогу Україні. Проте цю ініціативу підтримали тільки пару невеликих країн.

Всі європейські країни могли б надати підтримку Києву, щоб він міг перемогти російську армію. Проте оскільки це не відбувається, в той час, як наше керівництво говорить про зворотне, в цьому немає жодного інтересу,

– підкреслив журналіст.

Захід почав свою військову допомогу з надання 5 тисяч шоломів, потім була протиповітряна зброя, після з'явилися перші танки, гаубиці. А зараз західні партнери вже дають винищувачі F-16. Якби, на його думку, Захід одразу передав всю цю зброю Україні, то для росіян це було б несподіванкою.

Зараз, на жаль, ми перебуваємо в ситуації, коли Україна отримує більше F-16, але не має засобів забезпечення захисту аеродромів. Так чи можуть допомогти ці винищувачі, якщо Україні потрібні аеродроми, захищені протиповітряною обороною? Водночас у Києва закінчуються ракети для Patriot та IRIS-T,

– відзначив аналітик BILD.

Тому стратегія Заходу давати Україні озброєння потроху приводить до того, що, за словами журналіста, у Росії завжди залишається час на адаптацію до озброєння, що надходить українській армії. Це одна з причин того, що з листопада 2022 року не відбулось будь-яких значних звільнень української території від окупантів.

Проте Європа відчуває загрозу з боку Росії – особливо політики. Тому вони не хочуть, щоб Кремль опинився в ситуації, коли зможе застосовувати нову зброю,

– сказав він.

Якщо Росія буде повільно завойовувати нові українські території на Сході, за словами аналітика BILD, при цьому тероризуючи мирне населення та вбиваючи від 50 до 100 українських солдатів на добу, для багатьох європейських лідерів це – стабільна ситуація, з якою вони згодні.

"Це цинічно, однак, на їхню думку, ця ситуація не включає ризик того, що Росія одночасно завдасть удару, наприклад, по країнах Балтії", – підкреслив Юліан Рьопке.

Нагадаємо, що допомога Німеччини, за словами експрацівника СБУ Івана Ступака, зосереджена, зокрема, на власній програмі України з виробництва крилатих та балістичних ракет. Коли вона буде запущена на повну силу, це, як зазначив він, може "вагомо вплинути на лінію розмежування та інтенсивність атак по Україні". Також Київ зможе знищувати певні пускові установки Росії.