Глава аналитическо-адвокационной организации "Центр совместных действий" Олег Рыбачук рассказал 24 Каналу, что до ядерного удара со стороны России все же не дойдет.

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Ядерное оружие – страшилка

Рыбачук отметил, что россияне очень успешно используют раздутый миф, что они могут нанести ядерный удар. Россия примерно говорит: "Я такая глупая, держите меня семеро, чтобы я сейчас не сделала термоядерную зиму".

Путин уже пережил нескольких президентов США, канцлеров Германии, и ему кажется, что он еще переживет и для него время остановилось. Он, как выходец из советских спецслужб, хорошо изучил ментальность Запада. Чего стоят только его отношения с Меркель, которая сейчас пишет книгу на 1000 страниц,

– отметил председатель аналитически-адвокационной организации "Центр совместных действий".

Россияне умышленно выбрали время для ядерных маневров

По его словам, россияне удачно выбрали время для ядерных маневров. Очевидно, что это было спланировано. До выборов в США осталось чуть больше недели. Ядерные маневры – это повод еще раз попугать непосредственно Трампа, потому что он любит использовать риторику "втягивание в ядерную войну".

"Неопределенность и занятость Вашингтона своими выборами, занятость Шольца своими выборами, что будут в Германии в следующем году – удачное время. БРИКС прошел, где был Гуттереш, который откровенно поиздевался над международным правом и международными институтами", – подчеркнул Рыбачук.