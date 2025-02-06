Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на минобороны России. Там показали кадры, как военнослужащие террористической армии тренируются посреди леса.

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Проводятся учения по запуску баллистических ракет "Ярс"

Тренировка проходит в Йошкар-Олинском объединении ракетных войск стратегического назначения.

На маршруты боевого патрулирования выведены автономные пусковые установки подвижного грунтового ракетного комплекса (ПГРК) "Ярс",

– говорится в заявлении минобороны страны-террористки.

Там отчитались, что расчеты "Ярс" выполняют задачи по "осуществлению марша длиной до 100 километров, рассредоточения агрегатов со сменой полевых позиций, их инженерного оборудования, организации маскировки и боевой охраны". А еще враг учится противодействовать "условным диверсионно-разведывательным группам".

Справочно. "Ярс" – это проблемная российская ракета. Ее взяли на вооружение, хотя она постоянно сбивается с курса во время учений, что угрожает прежде всего самим россиянам. Считается, что на основе "Ярса" могла быть разработана ее уменьшенная версия "Рубеж".

"Подразделения отрабатывают задачи по рассредоточению в лесном массиве с целью повышения скрытности агрегатов ПГРК "Ярс"", – говорят в минобороны врага.

В России начались тренировки "Ярсов": смотрите на видео

Утверждается, что это плановые учения для проверки готовности личного состава, а также вооружения и военной техники к "длительному несению дежурства на маршрутах боевого патрулирования".